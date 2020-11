Epidemiologická situácia je v Nemecku stále vážna

Berlín 12. novembra (TASR) - Situácia v súvislosti so šírením koronavírusu v Nemecku je naďalej vážna; v celej krajine sa počet nakazených stále zvyšuje, pričom za posledných 24 hodín hlásili takmer 22.000 nových prípadov. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii v Berlíne šéf Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler, informovala agentúra DPA.



Nemecko eviduje za uplynulých 24 hodín 21.866 novonakazených, čo je o takmer 3400 viac ako bolo hlásených v stredu. Do štvrtka pribudlo aj 215 nových súvisiacich úmrtí a ich doterajší celkový počet tak stúpol na 11.982. Celkovo evidujú v krajine 727.553 pozitívne testovaných a 467.800 už vyliečených ľudí.



Lothar predpokladá, že stúpať bude naďalej počet ľudí s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, ako aj počet úmrtí. Je potrebné počítať s tým, že nemocnice narazia na hranice svojich kapacitných možností, dodal.



S obozretným optimizmom sa šéf RKI vyjadril k tomu, že krivka novoinfikovaných v poslednom období nestúpa tak prudko ako predtým. Dodal však, že zatiaľ nie je isté, či pôjde o stabilný vývoj. Z hodnoty 1 na 0,89 sa znížilo i reprodukčné číslo udávajúce, koľko ďalších osôb sa nakazí od infikovaného človeka.



Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn vo štvrtok pre rozhlasovú stanicu RBB uviedol, že obmedzenia zavedené s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu pravdepodobne zostanú v platnosti aj počas zimy, keďže počet novoinfikovaných je stále vysoký. Stretnutia viac ako 10-15 ľudí počas vianočných osláv či iných spoločenských zhromaždení podľa jeho slov nebudú zrejme možné.



Hoci sa krajine darí znižovať počet nakazených, okamžitý návrat k normálu nebude podľa slov Spahna možný. "Neznamená to, že od decembra či januára budeme môcť znova organizovať svadobné oslavy či vianočné párty akoby sa nič nestalo," povedal.



Nemecko sa aktuálne nachádza v druhom týždni zo štvortýždňového čiastočného lockdownu, počas ktorého sú zatvorené reštaurácie, bary, športové, voľnočasové i kultúrne zariadenia. Otvorené zostávajú naďalej školy i obchody.