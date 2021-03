Epidemiologická situácia v Portugalsku sa zlepšuje

Lisabon 8. marca (TASR) - Epidemiologická situácia sa v Portugalsku postupne zlepšuje. Krajina, ktorá mala v januári najvyššiu mieru úmrtí na svete, tak čoskoro začne uvoľňovať lockdown, informovala v pondelok agentúra AP.



Zdravotní odborníci počas virtuálneho stretnutia povedali premiérovi a prezidentovi, že 14-dňová incidencia nových prípadov nákazy by mala klesnúť do budúceho týždňa na 60, pričom v súčasnosti je na čísle 141.



Reprodukčné číslo R, ktoré udáva, koľko ďalších osôb infikuje jeden nakazený, je momentálne 0,76, teda jedno z najnižších v Európe.



Počet covidových pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti klesol na 240, čo je zhruba maximum, s ktorým si miestny zdravotnícky systém dokáže poradiť. Očakáva sa, že do konca mesiaca toto číslo klesne na 120.



Portugalská vláda 11. marca predstaví plán na postupné uvoľňovanie lockdownu. Očakáva sa, že obchody, reštaurácie a kaviarne sa otvoria až po veľkonočných prázdninách. Úrady dúfajú, že už v máji sa do krajiny budú môcť začať vracať turisti, komentuje AP.