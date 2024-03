EP:Jourová odkázala na Slovensko, že sleduje vývoj okolo slobody médií

Brusel/Štrasburg 12. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú v stredu schvaľovať nové právne predpisy na ochranu novinárov a médií v krajinách EÚ pred politickými alebo ekonomickými zásahmi. Hlasovaniu v utorok predchádzala rozprava s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou, ktorá upozornila na situáciu médií na Slovensku, informuje spravodajca TASR.



Europoslanci budú hlasovať o návrhu európskeho zákona o slobode médií, na ktorom sa europarlament predbežne dohodol s ministrami členských krajín (Rada EÚ) v decembri 2023.



Utorňajšia debata s Jourovou mala aj "slovenský rozmer". Česká eurokomisárka pri opise situácie v oblasti slobody médií v EÚ prešla z angličtiny do rodného jazyka s upozornením, že chce povedať niekoľko slov o Slovensku a vzťahu novej slovenskej vlády k médiám.







"Sledujeme najmä situáciu médií a novinárov," povedala Jourová s pripomenutím, že na Slovensku došlo k vražde novinára Jána Kuciaka "práve preto, že bol veľmi schopným novinárom, ktorý dokázal pracovať s verejnými informačnými zdrojmi a pokrýval korupčné kauzy spojené aj s politickou sférou".



"Hovoríme tu o slobode médií a keď si pomyslím na situáciu a vývoj na Slovensku, tak sa mi chce povedať, že včera bolo neskoro," uviedla komisárka. Spresnila, že sleduje správy, že sa má zmeniť fungovanie slovenskej verejnoprávnej televízie, čo je podľa nej jedna z vecí, ktorá si zaslúži nielen pozornosť Európskej komisie. "Zaslúži si to pozornosť každého, kto rozumie tomu, že v každej krajine by mali byť skutočne silné médiá verejnej služby a nie médiá, ktoré budú slúžiť ako hlásne trúby strany a vlády," odkázala.



Nový zákon EÚ zaväzuje členské štáty, aby chránili nezávislosť médií pred vládnymi, politickými, ekonomickými alebo súkromnými zásahmi. Zakáže všetky formy zásahov do redakčných rozhodnutí a zabráni vonkajšiemu nátlaku na novinárov, aby zverejnili svoje zdroje alebo sa stali predmetom používania špionážneho softvéru.



Na zvýšenie transparentnosti vlastníctva médií budú musieť všetky médiá bez ohľadu na svoju veľkosť zverejňovať informácie o svojich vlastníkoch a podávať správy o prijatí štátnych finančných prostriedkov. Zákon o slobode médií takisto zavedie nový mechanizmus na zabránenie tomu, aby veľmi veľké online platformy, ako sú Facebook, X (predtým Twitter) alebo Instagram, svojvoľne obmedzovali alebo vymazávali nezávislý mediálny obsah.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)