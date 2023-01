EP:Metsolová priznaním protokolárnych darov neporušila žiadne pravidlá

Brusel 22. januára (TASR) — Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v snahe zdôrazniť potrebu transparentnosti vo veci prijímaných darov a oficiálnych návštev členov EP platených mimo rozpočtu tejto inštitúcie doplatila na vlastnú horlivosť. Vyplýva zo stanoviska, ktoré médiám poskytlo tlačové oddelenie EP, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Tlačové oddelenie EP opakovane zdôraznilo, že šéfka europarlamentu neporušila žiadne vnútorné pravidlá týkajúce sa prijatých darov a nijaký dar si neponecháva.



Podľa vnútorného poriadku všetky dary pre predsedu Európskeho parlamentu preberá osoba zastávajúca túto funkciu v mene inštitúcie, čiže v mene Európskeho parlamentu ako takého, nie vo svojom mene. Nemožno ich vnímať ako dary pre radového poslanca EP (ktorý práve zastáva post predsedu EP), ale ako protokolárne dary, ktoré si vymieňa predseda EP so zástupcami tretích krajín alebo iných inštitúcií či organizácií na základe zaužívaných protokolárnych postupov.



Pre dary, ktoré prevzala Metsolová od svojho nástupu do funkcie v januári 2022, platí, že nejde o nedeklarované dary, ktoré musí ako ostatní europoslanci osobne nahlásiť do 30 dní od ich prijatia. Všetky dary pre europarlament ako inštitúciu sa evidujú interne hneď po ich prevzatí a ponecháva si ich inštitúcia, nie osoba momentálne zastávajúca post predsedu EP.



Metsolová priznala, že za necelý rok dostala 142 darov v hodnote do 150 eur (knihy, pamätné mince, ozdobné predmety, čokoládu, víno a šampanské či tričko španielskej ženskej futbalovej reprezentácie) a zúčastnila sa na piatich oficiálnych návštevách mimo Bruselu a Štrasburgu platených tretími stranami.



Viaceré médiá uviedli, že priznanie o daroch a návštevách urobila až po stanovenom termíne.



Tlačový odbor EP následne spresnil, že to tak nie je a Metsolová nemeškala pri zaevidovaní protokolárnych darov. Naopak, zverejnenie darov, ktoré dostala ako šéfka EP, bolo bezprecedentným krokom z jej strany zameraným na zvýšenie transparentnosti a zlepšenie existujúcich postupov vzťahujúcich sa na prijímanie darov pre EP ako inštitúciu.



Podľa informácií TASR doteraz všeobecný úzus bol skôr taký, že predseda EP zverejnil zoznam protokolárnych darov až na konci svojho mandátu. Metsolová tak urobila už po prvom roku vo funkcii.



Niektoré z protokolárnych darov, ktoré v minulosti prebrali predsedovia EP v mene tejto inštitúcie, sú pravidelne vystavované v štrasburskom sídle zákonodarného zboru EÚ, aby si ich mohli pozrieť aj návštevníci prichádzajúci z celej Európy. Umelecké dary sa stávajú súčasťou umeleckej zbierky EP.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)