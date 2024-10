EPP poslala Orbánovi odkaz: Oživme európsku budúcnosť Maďarska

Budapešť 21. októbra (TASR) - Stranícka skupina Európska ľudová strana (EPP) poslala v priebehu týždňa už druhý kritický odkaz týkajúci sa predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.



Európski ľudovci tentokrát zverejnili na sociálnej sieti X fotku dievčatka s maďarskou vlajkou v ruke s výzvou "Oživme európsku budúcnosť Maďarska!" Upozornil na to v nedeľu webový portál atv.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďari si zaslúžia dobré vedenie. Vedenie, ktoré bojuje proti korupcii. Vedenie, ktoré ich privedie späť do Európy," píše sa v statuse EPP s hashtagom "Orbán" s dodatkom, že Maďarsko si zaslúži byť v srdci EÚ.



Portál pripomína, že EPP vedená Manfredom Weberom v utorok na Facebooku napísala, že Orbán by mal odísť. V statuse ďalej EPP uviedla, že nadišiel čas priviesť Maďarsko späť bližšie k Európe a dať mu šancu zotaviť sa z následkov zlého vedenia.



Orbán po rozprave EP v Štrasburgu v utorok vyhlásil, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a Weber chcú zvrhnúť maďarskú vládu.



V piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth rádió potom povedal, že za snahami o jeho odvolanie a o výmenu maďarskej vlády je vojna a niekoľko ďalších vecí. "EPP si predstavuje takú Európu, ktorá je zlá pre Maďarov. Proti tomu už roky bojujem so svojou vládou," zdôraznil.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)