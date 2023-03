EPPO koncom roka 2022 viedla vyšetrovania za škody cez 14,1 mld. eur

Brusel 1. marca (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) mala ku koncu minulého roka rozbehnutých 1117 aktívnych vyšetrovaní, pričom hodnota škôd s tým spojených dosahovala 14,1 miliardy eur. Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú táto inštitúcia zverejnila v stredu. Informuje spravodajca TASR.



V roku 2022 Európska prokuratúra prijala a spracovala 3318 oznámení o trestných činoch a začala 865 vyšetrovaní. Okrem toho sudcovia rozhodli o zmrazení 359,1 milióna eur počas vyšetrovania EPPO (v porovnaní so 147,3 milióna eur v roku 2021).



Zo správy vyplýva, že 16,5 percenta aktívnych vyšetrovaní (185) sa týkalo prípadov podvodov s DPH, avšak hodnota škôd vyplývajúcich z týchto prípadov predstavuje až 47 percent celkovej hodnoty škôd.



EPPO so sídlom v Luxemburgu má 114 aktívnych delegovaných európskych prokurátorov a 217 zamestnancov. Delegovaní prokurátori pracujú na decentralizovanej úrovni v 22 zúčastnených členských štátoch EÚ.



"V roku 2022 sme ukázali, že máme bezprecedentnú schopnosť identifikovať a sledovať nestále finančné toky a netransparentné právne dojednania," uviedla šéfka EPPO Laura Kövesiová s tým, že prokuratúra ešte neukázala svoj plný potenciál. Podľa nej sú potrebné právne a organizačné úpravy na zefektívnenie činnosti EPPO.



Až 58 percent hlásení dostala vlani Európska prokuratúra od súkromných osôb.



V súčasnosti je v 22 zúčastnených členských štátoch otvorených viac vyšetrovaní podvodov s finančnými prostriedkami EÚ, ako bol historický priemer pred vytvorením EPPO.



Karuselové podvody s DPH sú podľa správy EPPO najziskovejším trestným činom v EÚ s daňovými stratami vo výške 50 miliárd eur ročne v členských štátoch.



EPPO v súčasnosti pôsobí v 22 z 27 členských štátov EÚ. Je to nezávislá inštitúcia, ktorej úlohou je vyšetrovanie a stíhanie trestných činov týkajúcich sa rozpočtu EÚ, ako sú korupcia alebo cezhraničné podvody s DPH presahujúce desať miliónov eur. Každá zúčastnená krajina má aspoň dvoch delegovaných európskych prokurátorov, ktorí vedú vyšetrovanie vo svojej krajine. Štyri členské štáty EÚ – Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko – sa rozhodli nezapojiť sa do EPPO. Dánsko má výnimku z účasti na európskom priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako ho zakladá Zmluva o fungovaní Európskej únie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)