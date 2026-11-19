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EPPO obžalovala osobu z podvodu pri modernizácii železníc v Bulharsku
Obžalovaný je štatutárnym zástupcom jednej z troch spoločností združených v konzorciu, ktoré získalo zákazku na realizáciu projektu.
Autor TASR
Luxemburg 19. novembra (TASR) — Európska prokuratúra (EPPO) podala na Mestskom súde v Sofii obžalobu na jednu osobu v súvislosti s vyšetrovaním podvodu pri projekte modernizácie železničnej infraštruktúry v Bulharsku. Projekt, ktorý sa týka častí železničnej trate medzi Sofiou a Plovdivom, je financovaný z prostriedkov EÚ vo výške viac než 213 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej tlačovej správy EPPO.
Obžalovaný je štatutárnym zástupcom jednej z troch spoločností združených v konzorciu, ktoré získalo zákazku na realizáciu projektu. Podľa zistení vyšetrovateľov prostredníctvom manažéra konzorcia predložil Národnej spoločnosti Železničná infraštruktúra (NRIC) nepravdivé údaje o spoločnosti, ktorú zastupoval, aby neoprávnene získal finančné prostriedky EÚ.
Na základe týchto údajov konzorcium splnilo podmienky a v roku 2019 získalo grantovú dohodu v hodnote 213.714.235,14 eura. V rokoch 2019 - 2024 mu NRIC vyplatila celkovo 68.213.186 eur. Projekt bol spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a zo štátneho rozpočtu.
Obžalovaný podľa vyšetrovateľov využil manažéra konzorcia, ktorý o nepravdivých skutočnostiach nevedel, na predloženie vyhlásenia, že spoločnosť nie je v konkurznom konaní. Podľa dôkazov však bola vyhlásená za insolventnú už v roku 2012.
Pri vyšetrovaní poskytli súčinnosť generálne riaditeľstvo bulharskej polície a Štátna agentúra pre národnú bezpečnosť (DANS). V jeho rámci sa vykonali viaceré prehliadky súkromných a firemných priestorov na rôznych miestach v Bulharsku a boli zaistené dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním a realizáciou projektu.
Podnet na začatie vyšetrovania podal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý uskutočnil aj doplňujúce vyšetrovanie. Na všetky zúčastnené osoby sa až do právoplatného rozhodnutia príslušného bulharského súdu vzťahuje prezumpcia neviny.
Obžalovaný je štatutárnym zástupcom jednej z troch spoločností združených v konzorciu, ktoré získalo zákazku na realizáciu projektu. Podľa zistení vyšetrovateľov prostredníctvom manažéra konzorcia predložil Národnej spoločnosti Železničná infraštruktúra (NRIC) nepravdivé údaje o spoločnosti, ktorú zastupoval, aby neoprávnene získal finančné prostriedky EÚ.
Na základe týchto údajov konzorcium splnilo podmienky a v roku 2019 získalo grantovú dohodu v hodnote 213.714.235,14 eura. V rokoch 2019 - 2024 mu NRIC vyplatila celkovo 68.213.186 eur. Projekt bol spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a zo štátneho rozpočtu.
Obžalovaný podľa vyšetrovateľov využil manažéra konzorcia, ktorý o nepravdivých skutočnostiach nevedel, na predloženie vyhlásenia, že spoločnosť nie je v konkurznom konaní. Podľa dôkazov však bola vyhlásená za insolventnú už v roku 2012.
Pri vyšetrovaní poskytli súčinnosť generálne riaditeľstvo bulharskej polície a Štátna agentúra pre národnú bezpečnosť (DANS). V jeho rámci sa vykonali viaceré prehliadky súkromných a firemných priestorov na rôznych miestach v Bulharsku a boli zaistené dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním a realizáciou projektu.
Podnet na začatie vyšetrovania podal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý uskutočnil aj doplňujúce vyšetrovanie. Na všetky zúčastnené osoby sa až do právoplatného rozhodnutia príslušného bulharského súdu vzťahuje prezumpcia neviny.