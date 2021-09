Európska prokuratúra po 100 dňoch fungovania vyšetruje 300 prípadov

Brusel 14. septembra (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO), nový nezávislý orgán Európskej únie, ktorý má za úlohu vyšetrovať a súdne stíhať trestné činy proti rozpočtu EÚ, v utorok v tlačovej správe oznámila, že od 1. júna, odkedy začala fungovať, otvorila okolo 300 vyšetrovaní, ktoré sa týkajú celkovej škody odhadovanej na 4,5 miliardy eur.



V rámci doterajších 300 vyšetrovaní boli vykonané zhabania majetku s celkovou hodnotou presahujúcou desať miliónov eur, uviedla tlačová agentúra AFP s odkazom na hovorkyňu EPPO.



Prokuratúra, ktorej šéfuje Laura Kövesiová, má ústredie v Luxemburgu a delegovaných prokurátorov zatiaľ v 21 krajinách EÚ. EPPO je zodpovedná nielen za vyšetrovanie podozrivých podvodov a cezhraničných operácií poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, ale aj za to, že páchateľov budú stíhať súdy štátov zapojených do tohto mechanizmu posilnenej spolupráce.



Európska prokuratúra by podľa odhadov mala ročne spracovať asi 3000 prípadov, po prvých 100 dňoch činnosti hlási viac ako 1700 správ o porušení finančných záujmov EÚ, ktoré zaslali orgány štátov Únie zapojených do tohto mechanizmu, ale aj mnohí jednotlivci.



Členmi EPPO je 22 krajín EÚ. Do tejto iniciatívy sa zatiaľ nezapojilo päť členských krajín – Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko. Spomedzi členov EPPO iba Slovinsko ešte nenavrhlo delegovaných prokurátorov, čo Kövesiová pri viacerých príležitostiach kritizovala.



Delegovaní prokurátori majú právomoc konať na území celej krajiny, kde pôsobia, môžu zaistiť zhabanie majetku, vydávať zatykače a začať trestné stíhanie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)