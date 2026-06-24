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EPPO podala žalobu pre zneužitie projektov Erasmus+ v Rumunsku
V tlačovej správe EPPO sa uvádza, že obžalovaní sú podozriví zo zneužitia tohto mechanizmu tým, že predkladali sfalšovanú dokumentáciu s cieľom odkloniť finančné prostriedky na osobné obohatenie.
Autor TASR
Bukurešť/Brusel 24. júna (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) v rumunskom meste Jasy podala žalobu proti dvom osobám podozrivým zo zneužitia mechanizmu Erasmus+. Obžaloba sa týka predsedu a podpredsedu nemenovaného združenia a bola podaná po vyšetrovaní šiestich projektov Erasmus+.
Erasmus+ je program Európskej únie na podporu cezhraničnej mobility, vzdelávania, odbornej prípravy a mládežníckych projektov v Európe. Umožňuje zálohovú platbu až do výšky 80 percent grantu, pričom prostriedky zostávajú majetkom EÚ až do predloženia uspokojivej záverečnej správy.
V tlačovej správe EPPO sa uvádza, že obžalovaní sú podozriví zo zneužitia tohto mechanizmu tým, že predkladali sfalšovanú dokumentáciu s cieľom odkloniť finančné prostriedky na osobné obohatenie.
Podľa vyšetrovateľov boli niektoré projekty realizované len čiastočne a iné vôbec. V niektorých prípadoch boli náklady nadhodnotené prostredníctvom nepravdivých vyhlásení.
V prípade dokázania viny hrozí obžalovaným trest odňatia slobody v trvaní od dvoch do siedmich rokov.
Združenie prostredníctvom povereného zástupcu uzavrelo dohodu o vine a treste, ktorá podlieha schváleniu súdom. Súčasťou dohody je peňažná sankcia a zverejnenie rozhodnutia súdu ako dodatočný trest.
Európska prokuratúra už v rámci vyšetrovania zaistila majetok vrátane nehnuteľností, vozidla a bankových účtov s cieľom nahradiť škodu vo výške 111.342 eur.
Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým ich vina nebude preukázaná pred príslušným rumunským súdom, pripomína EPPO vo svojom vyhlásení.
EPPO je nezávislá prokuratúra Európskej únie. Je zodpovedná za vyšetrovanie, stíhanie a súdne konanie v prípadoch trestných činov proti finančným záujmom EÚ.
Erasmus+ je program Európskej únie na podporu cezhraničnej mobility, vzdelávania, odbornej prípravy a mládežníckych projektov v Európe. Umožňuje zálohovú platbu až do výšky 80 percent grantu, pričom prostriedky zostávajú majetkom EÚ až do predloženia uspokojivej záverečnej správy.
V tlačovej správe EPPO sa uvádza, že obžalovaní sú podozriví zo zneužitia tohto mechanizmu tým, že predkladali sfalšovanú dokumentáciu s cieľom odkloniť finančné prostriedky na osobné obohatenie.
Podľa vyšetrovateľov boli niektoré projekty realizované len čiastočne a iné vôbec. V niektorých prípadoch boli náklady nadhodnotené prostredníctvom nepravdivých vyhlásení.
V prípade dokázania viny hrozí obžalovaným trest odňatia slobody v trvaní od dvoch do siedmich rokov.
Združenie prostredníctvom povereného zástupcu uzavrelo dohodu o vine a treste, ktorá podlieha schváleniu súdom. Súčasťou dohody je peňažná sankcia a zverejnenie rozhodnutia súdu ako dodatočný trest.
Európska prokuratúra už v rámci vyšetrovania zaistila majetok vrátane nehnuteľností, vozidla a bankových účtov s cieľom nahradiť škodu vo výške 111.342 eur.
Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým ich vina nebude preukázaná pred príslušným rumunským súdom, pripomína EPPO vo svojom vyhlásení.
EPPO je nezávislá prokuratúra Európskej únie. Je zodpovedná za vyšetrovanie, stíhanie a súdne konanie v prípadoch trestných činov proti finančným záujmom EÚ.