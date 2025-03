Úrad Európskej prokuratúry vzniesol obvinenia voči šiestim osobám

Luxemburg/Bratislava 25. marca (TASR) - Úrad Európskej prokuratúry (EPPO) v SR v utorok vzniesol obvinenia voči šiestim podozrivým a zaistil majetok v hodnote približne troch miliónov eur v rámci prebiehajúceho vyšetrovania rozsiahlych dotačných podvodov a prania špinavých peňazí. Dvaja podozriví vodcovia organizovanej zločineckej skupiny boli zatknutí a umiestnení do väzby. EPPO o tom informovala v tlačovom vyhlásení, píše TASR.



Vyšetrovanie sa začalo v novembri minulého roka, keď úrad EPPO v Bratislave odhalil podvodné žiadosti o dotácie EÚ v hodnote 1,77 milióna EUR.



Toto vyšetrovanie podľa EPPO viedlo k získaniu kľúčových dôkazov, ktoré odhalili rozsiahlejší plán na získanie prostriedkov z európskych fondov prostredníctvom podvodov.



Na základe získaných dôkazov EPPO vyhodnotila, že organizovaná zločinecká skupina zložená zo šiestich osôb podvodom získala finančné prostriedky EÚ na projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podozriví, ktorí vystupovali prostredníctvom piatich slovenských spoločností a jednej českej firmy, údajne manipulovali postupy vo verejných obstarávaniach s cieľom zabezpečiť, aby spriaznené spoločnosti získali zákazky na nákup špecializovaných strojov.



Obvinení viac ako desaťnásobne nadhodnotili ceny strojov vyrobených v Číne, pričom uviedli, že boli vyrobené v EÚ. Podozriví následne predložili sfalšované faktúry a dokumenty o bankových prevodoch, aby zdôvodnili nadhodnotené náklady. Ministerstvo hospodárstva SR firmám vopred vyplatilo 80 percent žiadaných finančných prostriedkov.



Ďalšie vyšetrovanie odhalilo, že členovia organizovanej zločineckej skupiny sa dopustili aj prania špinavých peňazí. Príjmy z trestnej činnosti sa snažili zlegalizovať tým, že prevádzali finančné prostriedky prostredníctvom pridružených spoločností, pričom vystavili falošné faktúry za fiktívne transakcie. Tieto finančné prostriedky previedli späť na osobné účty vodcov skupiny a opätovne ich investovali do vlastných spoločností.



Polícia v súvislosti s vyšetrovaním minulý štvrtok prehľadala štyri bytové a štyri nebytové priestory a zadržala dvoch vodcov skupiny. Sudca nariadil ich vzatie do väzby, pričom rozhodnutie zdôvodnil tým, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti a manipulovať s dôkazmi.



EPPO celkovo zmrazil viac ako 400.000 eur na bankových účtoch, zaistil 60.000 eur v hotovosti, ako aj päť domov a jeden byt. Celkovo tak zaistil majetok v hodnote viac ako tri milióny eur.