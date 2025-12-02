< sekcia Zahraničie
Európska prokuratúra zasahuje na univerzite v Belgicku
Predmetom vyšetrovania je projekt Diplomatická akadémia EÚ, ktorú Rada EÚ zriadila v máji minulého roka.
Autor TASR
Brusel 2. decembra (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) v utorok oznámila, že zadržala troch ľudí a prehľadáva priestory univerzity College of Europe v belgickom meste Bruggy a bruselského sídla Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v rámci vyšetrovania podozrenia z podvodu, ktoré súvisí s odbornou prípravou mladých diplomatov financovanou EÚ. Informuje o tom TASR.
Predmetom vyšetrovania je projekt Diplomatická akadémia EÚ, ktorú Rada EÚ zriadila v máji minulého roka. Ide o deväťmesačný vzdelávací program pre začínajúcich diplomatov z členských štátov Únie, ktorý ESVČ po verejnej súťaži zadala College of Europe na obdobie rokov 2021 a 2022.
Cieľom EPPO je zistiť, či bola akadémia alebo jej zástupcovia vopred informovaní o výberových kritériách verejnej súťaže a či mali dostatočný dôvod domnievať sa, že im bude pridelená realizácia projektu, a to pred oficiálnym uverejnením oznámenia o spustení súťaže zo strany ESVČ, píše sa vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránky prokuratúry.
Podľa nej existujú silné podozrenia, že počas verejného obstarávania došlo k porušeniu nariadenia o rozpočtových pravidlách spravodlivej súťaže a že dôverné informácie o jeho priebehu boli poskytnuté jednému zo zúčastnených uchádzačov.
Pred vykonaním prehliadok požiadala EPPO o zrušenie imunity viacerých podozrivých osôb, čo bolo schválené. Podľa prokuratúry by vyšetrovanie mohlo odhaliť podvod pri verejnom obstarávaní, korupciu, konflikt záujmov a porušenie profesijného tajomstva.
