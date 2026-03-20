EPPO vyšetruje podozrenie z podvodu pri údržbe železnice pri Adamuze
Luxemburg 20. marca (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) v Madride v piatok potvrdila, že začala vyšetrovanie podozrenia z podvodu pri financovaní údržby vysokorýchlostnej železničnej trate (AVE) neďaleko mesta Adamuz v španielskej Andalúzii. TASR o tom píše podľa vyjadrenia EPPO.
EPPO uvádza, že ide použitie finančných prostriedkov EÚ určených na údržbu v blízkosti kilometra 318,7 na trati spájajúcej Madrid a Sevillu.
„Toto výnimočné potvrdenie prichádza v nadväznosti na vysoký verejný záujem. V tejto fáze nebudú zverejnené žiadne ďalšie podrobnosti,“ uviedla EPPO na svojej webovej stránke.
Na kilometri 318,7 neďaleko mesta Adamuz v španielskej provincii Córdoba sa v nedeľu večer 18. januára vykoľajili dva vysokorýchlostné vlaky. Počet obetí tragickej nehody dosiahol 46, zranenia utrpelo 292 osôb a intenzívnu starostlivosť v nemocnici dva týždne po nehode poskytovali pre 17 ľudí.
Minister vnútra Fernando Grande-Marlask vylúčil sabotáž a vyšetrovatelia vylúčili aj chybu rušňovodičov, z ktorých jeden zahynul. Odborníci predpokladajú, že príčinou nehody mohol byť poškodený spoj na koľajniciach.
