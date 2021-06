Brusel/Luxemburg 1. júna (TASR) - Od utorka 1. júna začala oficiálne úradovať Európska prokuratúra (EPPO) – nezávislá inštitúcia, ktorá má za úlohu vyšetrovať a súdne stíhať trestné činy proti rozpočtu Európskej únie. EPPO sa ujíma vyšetrovania aj napriek tomu, že svojich delegovaných prokurátorov nepredstavili ešte Fínsko a Slovinsko.



Inštitúcia vedená Laurou Codrutou Kövesiovou začína úradovať o niekoľko mesiacov neskôr, než bolo pôvodne plánované – fungovať mala už koncom roku 2020 –, avšak včas na to, aby dohliadla na utrácanie miliárd eur v rámci plánu obnovy a odolnosti po koronakríze v celkovej výške 750 miliárd eur. Európska prokuratúra by podľa odhadov mala ročne spracovať asi 3000 prípadov.



Sídlom EPPO je Luxemburg, kde bude pôsobiť kolégium 22 európskych prokurátorov za jednotlivé zapojené štáty – päť členských krajín EÚ (Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko) sa do tejto iniciatívy zatiaľ nezapojilo. Všetci členovia EPPO zložili prísahu vlani v septembri a majú za úlohu dohliadať na vyšetrovanie a trestné stíhanie vo veciach patriacich do pôsobnosti tejto inštitúcie.



Na čele EPPO je hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesiová, ktorú zastupujú Andreas Ritter z Nemecka a Danilo Ceccarelli z Talianska.



Európska prokuratúra je úplne nezávislá od Európskej komisie, ostatných inštitúcií a orgánov EÚ, ako aj od členských štátov Únie. Jej úlohou je vyšetrovať a súdne stíhať trestné činy proti rozpočtu Európskej únie, ako sú korupcia alebo cezhraničné podvody s DPH, ak sa týkajú najmenej dvoch členských krajín a presahujú viac než desať miliónov eur, a sústredí sa tiež na pranie špinavých peňazí. Zoznam trestných činov v kompetencii EPPO sa v budúcnosti môže rozšíriť o teroristické činy.



Len pokiaľ ide o cezhraničné podvody s DPH, Únia odhaduje škody na 30–60 miliárd eur ročne. Pokiaľ ide o ďalšie trestné činy, odhady hovoria o ročných škodách okolo 500 miliónov eur.



V Slovenskej republike bude pôsobiť spolu päť tzv. delegovaných prokurátorov. Doteraz bolo vymenovaných 88 delegovaných prokurátorov v 20 krajinách EÚ. Majú právomoc konať na území celej krajiny, kde pôsobia, môžu zaistiť zhabanie majetku, vydávať zatykače a začať trestné stíhanie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)