EPPO začala vyšetrovať šéfa RN Bardellu pre spreneveru fondov EÚ
Autor TASR
Paríž 7. mája (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) začala vyšetrovať predsedu francúzskej strany Národné združenie (RN) Jordana Bardellu pre podozrenie zo sprenevery fondov EÚ. Pre agentúru AFP to vo štvrtok uviedol zdroj blízky prípadu, píše TASR.
Protikorupčné združenie AC!!Anti-Corruption v decembri minulého roku podalo podnet na francúzsku Národnú finančnú prokuratúru (PNF), ktorá ho postúpila EPPO na posúdenie. „Po predbežnom prešetrení bolo začaté vyšetrovanie pre podozrenie z podvodu,“ uviedol zdroj agentúry AFP.
EPPO odmietla odpovedať na žiadosť AFP o vyjadrenie. „Politikou Európskej prokuratúry je nekomentovať prebiehajúce vyšetrovania,“ uviedla. Strana Národné združenie obvinenia odmieta.
Vyšetrovanie prichádza v čase, keď sa predsedníčka poslaneckého klubu RN Marine Le Penová snaží zvrátiť rozsudok o sprenevere finančných prostriedkov EÚ. Podľa neho peniaze určené na platy asistentských pozícií europoslancov za RN slúžili na financovanie straníckych zamestnancov vo Francúzsku.
Súd jej uložil podmienečný trest na dva roky a dva roky domáce väzenie s elektronickým náramkom, pokutu 100.000 eur a päťročný zákaz kandidovať do verejných funkcií.
Ak súd Le Penovej nepovolí kandidovať na prezidentku, očakáva sa, že namiesto nej bude kandidovať práve Bardella.
