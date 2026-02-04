< sekcia Zahraničie
Epsteinove dokumenty zachytávajú aj dôvernejšiu komunikáciu s Chomskym
K výmene správ došlo vo februári 2019, ešte predtým ako v júli Epsteina zatkli a následne v auguste ho našli mŕtveho v newyorskej väzenskej cele.
Washington 4. februára (TASR) - Renomovaný americký akademik a ľavicovo orientovaný politický aktivista Noam Chomsky sa v súkromnej komunikácii zastal sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina v súvislosti so spôsobom, akým s finančníkom zaobchádzali médiá. Vyplýva to z najnovšie zverejnených spisov týkajúcich sa amerického sexuálneho delikventa, ktoré zachytávajú jeho emailovú komunikáciu z roku 2019. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Supy túžia po verejnej reakcii, ktorá im poskytne priestor na jedovaté útoky, z ktorých mnohé pochádzajú od ľudí túžiacich po publicite alebo rôznych podivínov,“ odpovedal Chomsky na e-mail od Epsteina, v ktorom ho americký finančník žiadal o radu, ako zvládnuť „hnilobnú tlač“.
„To platí najmä teraz, keď sa rozšírila hystéria okolo zneužívania žien, ktorá dosiahla taký bod, že aj spochybnenie obvinenia je zločinom horším ako vražda,“ dodal.
K výmene správ došlo vo februári 2019, ešte predtým ako v júli Epsteina zatkli a následne v auguste ho našli mŕtveho v newyorskej väzenskej cele.
Najnovšie informácie tak podľa denníka The Guardian spochybňujú Chomského skoršie tvrdenia, že s Epsteinom mal predovšetkým finančné vzťahy.
Predtým zverejnené materiály odhalili, že Chomsky s Epsteinom udržiaval vzťah dlho po tom, ako ho v roku 2008 odsúdili za zneužívanie neplnoletých dievčat a navádzanie na prostitúciu.
Chomsky tento vzťah v minulosti obhajoval. „Vedeli sme, že bol odsúdený a odpykal si svoj trest, čo znamená, že sa opäť zapojil do spoločnosti podľa platných noriem,“ uviedol v roku 2023 pre študentské noviny Harvard Crimson.
Najnovšie zverejnená e-mailová komunikácia však poukázala na hĺbku Chomského vzťahu s Epsteinom. V e-mailovej komunikácii z roku 2016 Epstein pozval Chomského buď do New Yorku alebo do Karibiku, na Little Saint James, známy ako jeho ostrov.
Chomsky v odpovedi ďakuje finančníkovi za „balíčky s darčekmi“ a dodal: „Valeria (Chomského manželka) má vždy záujem o New York. Ja vskutku fantazírujem o karibskom ostrove“.
V novo zverejnenej časti Epsteinových spisov, ktoré nadväzujú na skoršie odhalenia o ich úzkych spoločenských väzbách, však nie je žiadny konkrétny náznak, že známy americký akademik a lingvista mal na mysli súkromný karibský ostrov, kde dochádzalo k sexuálnemu zneužívaniu maloletých dievčat.
