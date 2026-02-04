Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Epsteinove dokumenty zachytávajú aj dôvernejšiu komunikáciu s Chomskym

Dokument, ktorý bol zahrnutý v zverejnení spisov Jeffreyho Epsteina americkým ministerstvom spravodlivosti, fotografovaný v pondelok 2. februára 2026, ukazuje diagram vypracovaný FBI, ktorý sa pokúša zmapovať sieť Epsteinových obetí a časovú os ich údajného zneužívania. Foto: TASR/AP

K výmene správ došlo vo februári 2019, ešte predtým ako v júli Epsteina zatkli a následne v auguste ho našli mŕtveho v newyorskej väzenskej cele.

Autor TASR
Washington 4. februára (TASR) - Renomovaný americký akademik a ľavicovo orientovaný politický aktivista Noam Chomsky sa v súkromnej komunikácii zastal sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina v súvislosti so spôsobom, akým s finančníkom zaobchádzali médiá. Vyplýva to z najnovšie zverejnených spisov týkajúcich sa amerického sexuálneho delikventa, ktoré zachytávajú jeho emailovú komunikáciu z roku 2019. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Supy túžia po verejnej reakcii, ktorá im poskytne priestor na jedovaté útoky, z ktorých mnohé pochádzajú od ľudí túžiacich po publicite alebo rôznych podivínov,“ odpovedal Chomsky na e-mail od Epsteina, v ktorom ho americký finančník žiadal o radu, ako zvládnuť „hnilobnú tlač“.

To platí najmä teraz, keď sa rozšírila hystéria okolo zneužívania žien, ktorá dosiahla taký bod, že aj spochybnenie obvinenia je zločinom horším ako vražda,“ dodal.

Najnovšie informácie tak podľa denníka The Guardian spochybňujú Chomského skoršie tvrdenia, že s Epsteinom mal predovšetkým finančné vzťahy.

Predtým zverejnené materiály odhalili, že Chomsky s Epsteinom udržiaval vzťah dlho po tom, ako ho v roku 2008 odsúdili za zneužívanie neplnoletých dievčat a navádzanie na prostitúciu.

Chomsky tento vzťah v minulosti obhajoval. „Vedeli sme, že bol odsúdený a odpykal si svoj trest, čo znamená, že sa opäť zapojil do spoločnosti podľa platných noriem,“ uviedol v roku 2023 pre študentské noviny Harvard Crimson.

Najnovšie zverejnená e-mailová komunikácia však poukázala na hĺbku Chomského vzťahu s Epsteinom. V e-mailovej komunikácii z roku 2016 Epstein pozval Chomského buď do New Yorku alebo do Karibiku, na Little Saint James, známy ako jeho ostrov.

Chomsky v odpovedi ďakuje finančníkovi za „balíčky s darčekmi“ a dodal: „Valeria (Chomského manželka) má vždy záujem o New York. Ja vskutku fantazírujem o karibskom ostrove“.

V novo zverejnenej časti Epsteinových spisov, ktoré nadväzujú na skoršie odhalenia o ich úzkych spoločenských väzbách, však nie je žiadny konkrétny náznak, že známy americký akademik a lingvista mal na mysli súkromný karibský ostrov, kde dochádzalo k sexuálnemu zneužívaniu maloletých dievčat.
