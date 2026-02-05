< sekcia Zahraničie
Epsteinove spisy: Lotyšsko vyšetruje obchodovanie s bielym mäsom
Americké ministerstvo spravodlivosti uplynulý piatok zverejnilo viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami.
Autor TASR
Riga 5. februára (TASR) - Lotyšsko začalo vyšetrovať potenciálne obchodovanie s bielym mäsom po zverejnení spisov týkajúcich sa zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktoré obsahovali zmienky o lotyšských modelingových agentúrach a modelkách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločné vyšetrovanie polície, prokuratúry a úradu na boj proti organizovanému zločinu sa zameria na „možný nábor lotyšských štátnych príslušníkov na sexuálne vykorisťovanie v Spojených štátoch“. Polícia vyzvala potenciálne obete, aby sa jej prihlásili.
Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs vyzval na prešetrenie situácie po tom, čo médiá informovali o zmienkach o osobných dokumentoch a pasoch niekoľkých lotyšských žien v najnovšie odtajnených spisoch o Epsteinovi.
Riaditeľ modelingovej agentúry Natalie, ktorá sa spomína v Epsteinových dokumentoch Eriks Neisans poprel, že by o obchodovaní s bielym mäsom niečo vedel. Začiatkom tohto týždňa už spustila vlastné vyšetrovanie možného obchodovania s bielym mäsom v súvislosti s Epsteinom aj susedná Litva.
Americké ministerstvo spravodlivosti uplynulý piatok zverejnilo viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami. V najnovšej sérii dokumentov sa vyskytujú mená viacerých známych osobností, ako napríklad miliardár Elon Musk, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či americký prezident Donald Trump.
Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.
