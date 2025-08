Epsteinovu expriateľku previezli z väznice na Floride do Texasu

Washington 3. augusta (TASR) - Bývalú priateľku sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, Ghislaine Maxwellovú, previezli z federálnej väznice na Floride do väzenského tábora v Texase, informovala v nedeľu agentúra AP. Väzenské úrady ani Maxwellovej právnik nateraz neobjasnili dôvody jej prevozu do iného zariadenia.



Maxwellová bola v roku 2021 odsúdená na 20 rokov väzenia za sexuálne zneužívanie a obchodovanie s deťmi.



Až do svojho prevozu do väzenského tábora v Texase, kde si trest odpykáva aj zakladateľka spoločnosti Theranos Elizabeth Holmesová a Jen Shahová zo seriálu „Skutočné manželky zo Salt Lake City“, bola Maxwellová vo väznici s nízkym stupňom stráženia v meste Tallahassee na Floride.



Vo federálnych väzenských táboroch s minimálnym stupňom stráženia sú zvyčajne umiestnení väzni, ktorých Úrad pre väzenstvo považuje za osoby predstavujúce najnižšie bezpečnostné riziko. Niektoré z táborov dokonca nemajú ani ploty.



Väzenské tábory boli pôvodne navrhnuté s nízkym stupňom zabezpečenia, aby sa zjednodušila ich prevádzka a aby sa väzni poverení vykonávaním prác vo väznici, ako sú napríklad terénne úpravy a údržba, nemuseli opakovane hlásiť v hlavnom väzenskom zariadení.



AP pripomenula, že podľa prokurátorov v Maxwellovej prípade Epstein svoje sexuálne zločiny nemohol spáchať bez jej účasti. Jej právnici však tvrdia, že bola stíhaná neprávom a bol jej odopretý spravodlivý proces, pričom naznačili aj možnosť udelenia milosti zo strany prezidenta Donalda Trumpa. Požiadali tiež Najvyšší súd USA, aby sa Maxwellovej prípadom zaoberal.



Trump v piatok večer povedal, že ho o milosť pre Maxwellovú nikto nepožiadal. „Môžem to urobiť, ale nikto ma o to nepožiadal,“ pripustil Trump s tým, že o tomto prípade údajne nič nevie.



Maxwellovej prípadu je opäť venovaná zvýšená pozornosť po tom, ako ministerstvo spravodlivosti USA v júli oznámilo, že nezverejní žiadne ďalšie dokumenty z vyšetrovania Epsteinovho obchodovania so sexom. Toto rozhodnutie nahnevalo nielen širokú verejnosť, ale aj prívržencov konšpiračných teórií a časť Trumpovej voličskej základne, ktorí dúfali, že uvidia dôkaz o utajovaní zo strany vlády.



Maxwellovú medzitým minulý týždeň počas dvoch dní na floridskom súde vypočúval námestník generálneho prokurátora Todd Blanche. Záujem o Maxwellovej vypočutie má aj jeden z výborov Snemovne reprezentantov. Jej právnici tento týždeň uviedli, že by boli otvorení takémuto rozhovoru, ale len v prípade, ak by výbor ich mandantke zabezpečil imunitu pred trestným stíhaním.



Predseda výboru Snemovne reprezentantov, republikán James Comer, v liste Maxwellovej právnikom napísal, že výbor je ochotný odložiť výpoveď až do vyriešenia jej odvolania na Najvyššom súde USA. Verdikt v tejto veci sa očakáva koncom septembra.



Comer dodal, že hoci je Maxwellovej svedectvo „životne dôležité“ pre republikánmi vedené vyšetrovanie Epsteina, výbor jej neposkytne imunitu a pred výpoveďou jej ani vopred nezašle žiadne otázky, ako to požadoval jej právny tím.