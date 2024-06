EPvoľby24: V sobotu volia na Malte, v ČR, SR, Lotyšsku a Taliansku

Valletta/Riga/Rím - Na Malte, v Lotyšsku i SR sa sobotu konajú voľby do Európskeho parlamentu. Hlasovanie v sobotu otvorili v Taliansku, kde bude pokračovať aj v nedeľu. Volebné miestnosti sú v sobotu otvorené i v ČR, kde sa voľby začali v piatok popoludní. TASR informuje podľa agentúry AP a AFP.



Voľby do Európskeho parlamentu sa vo väčšine členských krajín EÚ konajú až v nedeľu 9. júna. V tento deň budú hlasovať obyvatelia 20 krajín vrátane Maďarska, Poľska, Rakúska, či Francúzska a Nemecka, pripomenula AP.



V Holandsku sa voľby konali vo štvrtok 6. júna. Obyvatelia Estónska môžu od 3. do 8. júna hlasovať prostredníctvom pošty či on-line. Volebné miestnosti tam budú k dispozícii 9. júna.



Počas dvoch dní je možné hlasovať v ČR (7. - 8. júna) aj v Taliansku (8. - 9. júna). V piatok sa eurovoľby uskutočnili v Írsku.



Prvé výsledky budú až v nedeľu večer, keď sa uzavrú volebné miestnosti vo všetkých krajinách.



Do europarlamentu si voliči zvolia 720 poslancov. Ich počet sa oproti funkčnému obdobiu 2019 - 2024 zvýši o 15.