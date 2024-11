Erasmus+ priniesol pre Európanov 1,3 milióna vzdelávacích možností

Brusel 27. novembra (TASR) - Program EÚ Erasmus+ v roku 2023 zabezpečil 1,3 milióna vzdelávacích príležitostí pre Európanov v zahraničí a takmer 32.000 projektov. Uvádza sa to vo výročnej správe, ktorú Európska komisia (EK) zverejnila v stredu, informuje spravodajca TASR.



Správa upozornila na úspechy programu pri podpore celoživotného vzdelávania a spolupráce so silným zameraním na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a presadzovanie hodnôt EÚ. Dokumentuje tiež, že program podporil projekty zamerané na riešenie dôsledkov ruskej agresie proti Ukrajine prostredníctvom financovania ďalšieho posilnenia spolupráce v oblasti vzdelávania.



S rozpočtom vyše 4,5 miliardy eur v roku 2023 (navýšenie o 12,5 percenta voči predchádzajúcemu roku), sa cez program Erasmus+ podporilo takmer 32.000 projektov, do ktorých bolo zapojených viac než 84.500 organizácií. Akcie v oblasti vzdelávacej mobility poskytli príležitosti vyše 1,3 miliónu študentov, vzdelávajúcich sa osôb, profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, športových trénerov a mladých ľudí.



Komisia pripomenula, že program Erasmus+ poskytol do konca roka 2023 príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, prácu a dobrovoľnícku činnosť v zahraničí pre 15,1 milióna ľudí od svojho začiatku v roku 1987.



Aj vlani sa program Erasmus+ zameriaval na inklúziu a rozmanitosť, oslovoval ľudí rôznych vekových skupín z rôznych kultúrnych, sociálnych a hospodárskych prostredí.



Tým, že sa program stal prístupnejším pre malé organizácie a inkluzívnejším pre ľudí s nedostatkom príležitostí, zvýšila sa jeho kvalita a možnosť zaisťovať rovnaké príležitosti pre všetkých. V roku 2023 viac ako 200.000 účastníkov programu Erasmus+ tvorili práve ľudia s nedostatkom príležitostí, vrátane migrantov, osôb so zdravotným postihnutím a tiež občania EÚ žijúci v odľahlých oblastiach alebo čeliaci sociálno-ekonomickým ťažkostiam.



V roku 2023 sa 31.890 účastníkov vrátane mladých ľudí a pedagogických a administratívnych pracovníkov vo všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy zúčastnilo na činnostiach v oblasti mobility a absolvovalo činnosti odbornej prípravy s cieľom získať digitálne zručnosti. Program sumou vo výške 390,6 milióna eur financoval aj 1460 projektov spolupráce, ktoré podporili demokratickú účasť a posilňovanie európskej identity a hodnôt.



Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ 2025 bola vyhlásená 19. novembra 2024.



Program Erasmus bol vytvorený v roku 1987. V prvom roku poskytol príležitosti vzdelávacej mobility len 3000 vysokoškolským študentom. Odvtedy sa program neustále modernizuje, v roku 2014 sa názov zmenil na Erasmus+, čím sa program rozšíril na všetky oblasti vzdelávania, ako aj na mládež a šport. Hlavným cieľom je ponúkať príležitosti na štúdium, odbornú prípravu alebo štúdium v zahraničí.











