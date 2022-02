Baerbocková žiada o stiahnutie ruských vojakov z hraníc s Ukrajinou

Berlín 15. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok pred cestou kancelára Olafa Scholza do Moskvy apelovala na stiahnutie ruských vojakov z hraníc s Ukrajinou. Zodpovednosť za deeskaláciu napätia leží podľa jej slov jednoznačne na strane Ruska. Píše o tom agentúra DPA.



"Na hraniciach s Ukrajinou je pre nahromadenie ruských vojakov v tomto okamihu v hre osud celej krajiny a jej obyvateľstva. Situácia je nanajvýš nebezpečná a môže v každom momente eskalovať," upozornila ministerka pred návštevou Španielska, partnerskej krajiny Nemecka v Severoatlantickej aliancii.



V Španielsku, ktoré je podľa šéfky nemeckej diplomacie jedným z najdôležitejších a najbližších partnerov Berlína, sa ministerka stretne so svojím rezortným kolegom Josém Manuelom Albaresom a aj so zástupcami špeciálnej prokuratúry venujúcej sa vyšetrovaniu násilia páchanom na ženách.



Baerbocková priblížila, že obe krajiny chcú úzko spolupracovať i v oblasti ekologickej tranzície, globálnej klimatickej diplomacie, európskej migračnej politiky a stability v južnej Európe.



Ukrajinský veľvyslanec v Berlíne Andrij Meľnyk vyzval kancelára Scholza, aby dal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi tvrdé ultimátum. Ako povedal pre médiá skupiny Funke, len "jednoznačné ultimátum pánovi Putinovi na stiahnutie po zuby ozbrojených hord (vojakov) najneskôr do stredy 16. februára môže ešte zachrániť setový mier".



"Ak by šéf Kremľa ignoroval toto úplne posledné varovanie, museli by sa voči Rusku postupne zaviesť mimoriadne bolestivé preventívne sankcie," citoval Meľnyka denník Die Welt.



Scholz, ktorý v pondelok v Kyjeve rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, prisľúbil, že v čase narastajúceho napätia s Ruskom je "odhodlaný" zachovať pomoc Ukrajine. Moskvu vyzval, aby prijala snahu Západu o rozhovory o zmiernení napätia. Na hromadenie ruskej armády na ukrajinských hraniciach podľa neho neexistuje "nijaké rozumné opodstatnenie". V utorok sa Scholz v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom – ich schôdzka má trvať niekoľko hodín a následne sa uskutoční spoločná tlačová konferencia.