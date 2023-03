Kardinál Erdő: Na pápežovej omši v Budapešti očakávajú státisíce ľudí

Budapešť 1. marca (TASR) - Na omši pápeža Františka na budapeštianskom Kossuthovom námestí, ktorá sa má konať 30. apríla, a teda v závere jeho trojdňovej návštevy Maďarska, očakávajú organizátori účasť niekoľko státisícov ľudí. Pre agentúru MTI to v stredu uviedol ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas, kardinál Péter Erdő, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Erdőa pripravia na Kossuthovom námestí 20.000 miest na sedenie, na omši sa však budú môcť zúčastniť až státisíce ľudí stojacich na námestí a v okolitých uliciach.



Kardinál dodal, že pápež František sa počas druhého dňa svojej návštevy v Maďarsku stretne v Športovej aréne Lászlóa Pappa s približne 15.000 mladými ľuďmi.



Hovorca Vatikánu Matteo Bruni v pondelok oznámil, že pápež absolvuje v dňoch 28. až 30. apríla svoju 41. zahraničnú apoštolskú cestu do Maďarska, kde sa okrem iného stretne aj s premiérom Viktorom Orbánom a prezidentkou Katalin Novákovou. Maďarsko bude v poradí 61. krajinou, do ktorej František zavíta od začiatku svojho pontifikátu.



V Budapešti sa pritom Svätý Otec nakrátko zastavil už v roku 2021 - cestou na Slovensko -, aby tam 12. septembra slávil omšu pri príležitosti ukončenia 52. medzinárodného eucharistického kongresu.