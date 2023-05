Erdogan a jeho spojenci si udržali väčšinu v parlamente

Ankara 30. mája (TASR) — Znovuzvolený turecký prezident Recep Tayyip Erdogan si podľa oficiálnych výsledkov parlamentných volieb zo 14. mája udržal väčšinu v parlamente, avšak jeho vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) nezískala dostatočný počet kresiel na to, aby mohla schvaľovať kľúčové zmeny zákonov. Informovala o tom agentúra DPA.



AKP a jej spojenci získali v 600-člennom parlamente väčšinu 323 kresiel, uviedol v utorok v Ankare predseda volebnej komisie Ahmet Yener.



Erdogan by potreboval 360 kresiel na vypísanie referenda a 400 na prijatie zmien ústavy. Stále však môže isté legislatívne zmeny nariadiť prezidentským dekrétom.



Erdoganova AKP má 268 poslancov, čo je o 27 menej ako v predchádzajúcom volebnom období. Nacionalistická Strana národnej akcie (MHP), ktorá podporuje AKP, získala 50 kresiel a päť mandátov má islamistická strana YRP.



Opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) je druhou najsilnejšou stranou v parlamente so 169 kreslami. Šéfa CHP Kemala Kiličdarogla, ktorý bol spoločným kandidátom opozície na post hlavy štátu, v nedeľnom druhom kole volieb porazil súčasný prezident Erdogan.



Druhý najväčší opozičný subjekt, prokurdská Ľudovodemokratická strana (HDP), ktorá pre nevyriešený súdny spor kandidovala pod hlavičkou sesterskej Strany zelenej ľavice, prišla o šesť mandátov a v novom parlamente má 61 kresiel.



Noví poslanci zložia slávnostný sľub v piatok.