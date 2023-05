Erdogan a Kiličdaroglu bojujú o podporu Ogana, ktorý skončil tretí

Istanbul 19. mája (TASR) — Volebná komisia v Turecku v piatok potvrdila výsledky prvého kola prezidentských volieb, v ktorých úradujúci prezident Recep Tayyip Erdogan ani kandidát spojenej opozície Kemal Kiličdaroglu nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov potrebnú na víťazstvo už v prvom kole. Informovala o tom agentúra AP.



Komisia oznámila, že Erdogan získal 49,24 percenta hlasov, Kiličdarogla podporilo 45,07 percenta voličov, zatiaľ čo tretí kandidát Sinan Ogan dostal hlasy od 5,28 percenta hlasujúcich.



Druhé kolo volieb sa uskutoční 28. mája a rozhodne sa medzi dvoma najúspešnejšími kandidátmi z prvého kola. Tí sa teraz snažia získať podporu Sinana Ogana, ktorý v prvom kole získal hlasy 2,8 milióna Turkov.



Keďže rozdiel medzi Erdoganom a Kiličdaroglom predstavuje približne 2,6 milióna hlasov v prospech úradujúceho prezidenta, Oganova potenciálna podpora druhého menovaného sa považuje za mimoriadne dôležitú, konštatoval v piatok turecký denník Sabah.



Agentúra AP pripomenula, že Ogan — bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorého vo voľbách podporovala protimigrantská nacionalistická Aliancia predkov (ATA) — v rozhovore pre turecké médiá začiatkom tohto týždňa konkretizoval svoje podmienky na podporu uchádzača o prezidentský úrad.



Patrí medzi ne "sústavný boj proti všetkým druhom teroristických organizácií", ako sú Strana kurdských pracujúcich (PKK), tzv. Fethullahova teroristická organizácia (FETÖ) a Hizballáh; časový plán na návrat miliónov utečencov žijúcich v Turecku - vrátane takmer 3,7 milióna Sýrčanov - do ich vlasti; udržanie prokurdských strán mimo vlády; a záruka, že prvé štyri články a článok 66 ústavy nebudú nikdy zmenené.



V reakcii na to Erdogan v rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CNN vyhlásil, že týmto Oganovým požiadavkám sa nepodriadi. "Nie som človek, ktorý by rád vyjednával takýmto spôsobom. Budú to ľudia, kto rozhodne," povedal Erdogan. Rozhovor odvysielala CNN v piatok, teda v deň, keď sa Erdogan osobne stretol s Oganom. Ich rokovanie v Istanbule trvalo takmer hodinu a o jeho obsahu zatiaľ nie je nič známe.



Agentúra AP podotkla, že Kiličdaroglu sa vo štvrtok vo svojom prejave prekvapujúco odklonil od svojej inkluzívnej, jemnejšej, rétoriky — zrejme aby oslovil nacionalistických voličov —, keď prisľúbil, že v prípade svojho víťazstva pošle späť do vlasti milióny utečencov. Odmietol aj akúkoľvek možnosť vyjednávania o mieri s kurdskými militantmi.



Denník Sabah napísal, že Kiličdaroglu v piatok rokoval s predsedom volebnej koalície ATA Ümitom Özdagom o možnosti podpory svojej kandidatúry v druhom kole prezidentských volieb zo strany Ogana.



Kiličdaroglu novinárom povedal, že Özdaga informoval o názoroch opozičnej aliancie na rôzne politické témy. Zdôraznil, že Turecko potrebuje "demokraciu a solidaritu" a musí prekonať svoje problémy.



Özdag, ktorý je súčasne aj predsedom Strany víťazstva (ZP), avizoval, že orgány volebnej koalície ATA i Ogan budú o prípadnej podpore Kiličdaroglovej kandidatúry informovať v dohľadnom čase.