Erdogan a Meloniová chcú posilniť vzťah Turecka a Talianska

Rím 29. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v utorok v Ríme stretol s tamojšou premiérkou Giorgiou Meloniovou, pričom obaja avizovali odhodlanie posilniť bilaterálne vzťahy. Cieľom je podľa nich prehĺbiť spoluprácu ich krajín v oblasti obrany a zvýšiť objem vzájomného obchodu na viac než 40 miliárd eur ročne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Taliansko je druhým najväčším obchodným partnerom Turecka. V minulom roku dosiahol objem vzájomného obchodu približne 28,3 miliardy eur. Nemenovaný predstaviteľ talianskej vlády uviedol, že Erdogan pricestoval do Ríma v snahe podporiť spoluprácu a hospodárske dohody, a to aj v oblasti energetiky a obrany.



„Dnes sme podpísali spoločné vyhlásenie, ktoré stanovuje nový a skutočne ambiciózny cieľ dosiahnuť v strednodobom horizonte objem obchodnej výmeny vo výške 40 miliárd eur. Cieľom, o ktorý sa snažíme s našimi tureckými partnermi, je posilniť európsku a stredomorskú priemyselnú autonómiu,“ povedala po rokovaniach Meloniová.



Lídri rokovali aj o vojne na Ukrajine a napätí na Blízkom východe, uviedol zmienený zdroj. Turecko a Taliansko chcú podľa neho užšie spolupracovať, dosiahnuť strategické partnerstvo a ešte viac rozvíjať hospodárske a obchodné vzťahy, ktoré sa v posledných rokoch výrazne posilnili.



„Naďalej budeme prostredníctvom nových partnerstiev a projektov posilňovať spoluprácu s Talianskom, ktoré dosiahlo významný pokrok v oblasti obranného priemyslu,“ povedal Erdogan, ktorého citovala agentúra AP.



V reakcii na konflikt na Ukrajine prudko vzrástli objednávky zbrojného priemyslu a talianska obranná spoločnosť Leonardo a turecký výrobca bezpilotných lietadiel Baykar sa v marci dohodli, že budú spoločne vyvíjať drony.



Ako uviedol taliansky zdroj, jednou z hlavných tém diskusií bola aj migrácia, ktorá je pre Meloniovú mimoriadne dôležitá. Ankara zohrala v posledných rokoch kľúčovú úlohu v zastavení migračných tokov do Európy, avšak výmenou za podporu vo výške niekoľkých miliárd eur z Bruselu.