Erdogan a Putin chcú postaviť v Turecku medzinárodný plynárenský uzol

Ankara 14. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podporil myšlienku Kremľa vytvoriť v Turecku medzinárodný plynárenský uzol. Chce tiež, aby jeho vláda urýchlene predstavila plány na jeho vystavanie. V piatok o tom informovali turecké médiá. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



"Bude to medzinárodné distribučné centrum," povedal Erdogan novinárom na palube lietadla cestou z Kazachstanu, kde sa na summite stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Dodal, že v tejto otázke "nebude čakať" a uviedol, že uzol sa bude pravdepodobne nachádzať v tureckom regióne Trácia pri hraniciach s Bulharskom.



Putin navrhol, aby bol zemný plyn do južnej Európy distribuovaný cez Turecko. Urobil tak v reakcii na takmer totálne prerušenie dodávok ruského plynu cez poškodené plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori.



Tento nápad znepokojil viacerých európskych predstaviteľov vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý ho označil za "nezmyselný".



Agentúra AFP pripomína, že Rusko Turecko zásobuje plynom cez potrubie TurkStream v Čiernom mori.



Od začiatku vojny na Ukrajine sa ceny energií zvýšili raketovým tempom. Európa sa preto snaží nájsť alternatívne spôsoby dodávok energie po tom, čo Rusko pre sankcie uvalené západom obmedzilo prísun svojho plynu európskym štátom.