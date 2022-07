Erdogan a Putin sa stretnú na budúci týždeň v Soči

Ankara 26. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa 5. augusta stretne v ruskom prístavnom meste Soči so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. V utorok to oznámila turecká prezidentská kancelária, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry Interfax povedal, že stretnutie bude zamerané na "regionálne problémy a bilaterálne vzťahy", uvádza na svojom webe stanica ORF.



AFP pripomína, že Turecko sa usiluje byť sprostredkovateľom riešenia vojnového konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. Minulý piatok Ukrajina a Rusko v Istanbule podpísali dve separátne dohody s OSN a Tureckom, ktoré majú umožniť vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more.



Erdogan a Putin sa po prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára stretli 19. júla na okraj trojstranného summitu Iránu, Turecka a Ruska v Teheráne. Zaoberali sa hlavne situáciou v Sýrii, kde majú Ankara a Moskva odlišné záujmy. Zatiaľ čo Irán a Rusko podporujú sýrskeho prezidenta Bašára Asada, Turecko podporuje povstalcov bojujúcich proti sýrskej vláde.



Putin, ako aj iránski lídri minulý týždeň vyzvali Erdogana, aby nezačínal ďalšiu ofenzívu v Sýrii. Analytici sa domnievajú, že Ankara by si pred začatím nových vojenských operácií proti kurdským militantom na severe Sýrie, ktorých označuje za teroristov, chcela zaistiť súhlas od Ruska aj Iránu, píše AFP.