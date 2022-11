Erdogan a Putin spolu hovorili o Ukrajine a o dodávkach zemného plynu

Istanbul/Moskva 18. november (TASR) - Turecký prezident Tayyip Erdogan si myslí, že nedávne stretnutie predstaviteľov americkej a ruskej tajnej služby bolo dôležité pre zabránenie "nekontrolovateľnej" eskalácie na bojisku. Povedal to počas telefonátu so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters.



Riaditeľ ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin a riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns sa v pondelok neohlásene stretli v Ankare, aby rokovali o nukleárnych hrozbách Moskvy a Američanoch zadržiavaných v Rusku, uviedol vtedy Biely dom.



Podľa kancelárie tureckého prezidenta tiež Erdogan v telefonáte so šéfom Kremľa apeloval na obnovenie diplomatických snáh zameraných na ukončenie konfliktu na Ukrajine a poďakoval Putinovi za predlženie dohody o vývoze obilia z Ukrajiny. Túto dohodu pomohli v júli vyrokovať Turecko a OSN, aby zaistili bezpečné trasy na vývoz ukrajinského obilia z blokovaných čiernomorských prístavov Ukrajiny.



"Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan poukázali na dôležitosť komplexnej a úplnej implementácie... dohody," potvrdil Kremeľ.



V samostatnom vyhlásení ďalej Kremeľ uviedol, že Putin s Erdoganom diskutovali o vytvorení "plynového centra" v Turecku. Založenie takéto centra navrhol Putin v októbri. Malo by ísť o spôsob, ako presmerovať dodávky zemného plynu z poškodeného plynovodu Nord Stream a dostať ich na európsky trh. Tento nápad turecký prezident podporil, píše Reuters.