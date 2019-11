Erdogan a Putin spolu opäť telefonovali o vývoji v Sýrii

Ankara 10. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin viedli v sobotu telefonický rozhovor, v ktorom "sa sústredili na otázky spojené so Sýriou". Erdoganova kancelária o tom informovala prostredníctvom vyhlásenia, z ktorého citovala tlačová agentúra TASS.



Lídri podľa nej "potvrdili svoju vernosť memorandu z 22. októbra", keď sa stretli v ruskom Soči a dohodli sa na spoločných turecko-ruských hliadkach na severovýchode Sýrie.



Memorandum zo Soči ako tému sobotňajšieho telefonátu medzi prezidentmi potvrdil aj Kremeľ. Lídri "zdôraznili, že rozhodujúce je pokračovať v koordinovaných krokoch s cieľom stabilizovať severovýchodnú Sýriu, a to za prísneho dodržania zásad územnej celistvosti, zvrchovanosti a jednoty Sýrie", citovala TASS zo zverejneného vyhlásenia.



Spoločné hliadky začali pôsobiť v časti Sýrie pozdĺž hranice s Tureckom, kde Ankara v októbri viedla ofenzívu proti milíciám sýrskych Kurdov. Deklarovaným cieľom ofenzívy bolo vytvorenie bezpečnej zóny, ktorá by umožnila návrat sýrskych utečencov.



Podľa Kremľa si prezidenti ďalej vymenili názory na situáciu v tzv. deeskalačnej zóne na území sýrskej provincie Idlib a ocenili výsledky prvého zasadnutia sýrskeho ústavodarného výboru. Ankara i Moskva doplnili, že Erdogan s Putinom hovorili aj o záležitostiach v rámci turecko-ruských vzťahov vrátane "budúcich krokov na zvýšenie obchodu".