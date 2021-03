Erdogan a Putin spustili výstavbu reaktoru jadrovej elektrárne

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) si podáva ruku so svojím tureckým partnerom Recepom Tayyipom Erdoganom v Moskve 5. marca 2020. Foto: TASR/AP

Ankara 10. marca (TASR) - Prezidenti Turecka a Ruska vystúpili v stredu prostredníctvom telemostu pri príležitosti začiatku výstavby tretieho nukleárneho reaktoru prvej tureckej jadrovej elektrárne Akkuyu. Obaja sa zaviazali pokračovať vo vzájomnej úzkej spolupráci, informovala agentúra AP.Podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana tento "" uvedie Turecko do svetovej "".Prvú tureckú atómovú elektráreň v provincii Mersin na pobreží Stredozemného mora budujú ruské štátne spoločnosti. Obe krajiny podpísali príslušnú dohodu v roku 2010 a stavba začala v roku 2018, pripomína AP.Turecko je v súčasnosti do veľkej miery závislé od dodávok elektriny z iných krajín. Minister pre energetiku Fatih Dönmez uviedol, že dokončená elektráreň Akkuyu so štyrmi reaktormi vygeneruje až desať percent domáceho dopytu elektriny.Prvý reaktor uvedú do prevádzky v roku 2023, keď bude moderný turecký štát oslavovať svoje sté výročie, povedal Erdogan pri stredajšom slávnostnom začiatku výstavby tretieho bloku elektrárne. Zároveň dodal, že spolupráca Ruska a Turecko hrá "" pri udržiavaní regionálnej stability.Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vystúpil prostredníctvom telemostu z Moskvy, jadrový projekt nazval "" spolupráce oboch krajín. Vyjadril nádej, že "" a posilní vzájomné priateľské vzťahy, napísal denník The Moscow Times.