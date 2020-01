Erdogan a Putin vyzvali na prímerie v Líbyi

Istanbul 8. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin vyzvali v stredu bojujúce strany v Líbyi na uzavretie prímeria s platnosťou od "polnoci 12. januára". Urobili tak po stretnutí v Istanbule, kde mali prediskutovať ďalší rozvoj rusko-tureckej spolupráce a medzinárodné otázky vrátane situácie v Sýrii a Líbyi.



Výzvu prezidentov na prímerie tlmočili ministri zahraničných vecí Turecka a Ruska - Mevlüt Čavušoglu a Sergej Lavrov -, ktorí sa na stretnutí takisto zúčastnili, informovala tlačová agentúra AFP. V spoločnom vyhlásení následne lídri uviedli, že prímerie má byť "podporené nutnými opatreniami, prijatými pre stabilizovanie situácie v teréne".



Turecko minulý týždeň vyslalo prvýkrát svojich vojakov do Líbye, aby pomohli brániť tamojšiu vládu so sídlom v Tripolise, ktorú podporuje OSN. Ankara tiež prišla s tvrdením, že sily podliehajúce protivníkovi tejto vlády, vplyvnému veliteľovi Chalífovi Haftarovi, podporuje aj približne 2500 ruských žoldnierov, čo však Moskva popiera.



Erdogan s Putinom v Istanbule taktiež vyzvali na "zdržanlivosť" v stupňujúcej sa kríze medzi Iránom a Spojenými štátmi.



"Domnievame sa, že vzájomné útoky a používanie sily ktoroukoľvek stranou neprispievajú k nájdeniu riešenia zložitých problémov na Blízkom východe," uviedli podľa AFP v spoločnom vyhlásení napísanom po anglicky. "Vyjadrujeme naše odhodlanie deeskalovať existujúce napätie v tomto regióne a vyzývame všetky strany, aby konali zdržanlivo, ako aj so zdravým rozumom a dávali prednosť diplomacii," dodali prezidenti.



Pri stredajšom iránskom útoku zasiahli dve základne v Iraku približne dve desiatky rakiet. Iránska štátna televízia uviedla, že išlo o pomstu za smrť iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, ktorý prišiel o život minulý piatok pri americkom útoku neďaleko medzinárodného letiska v Bagdade.



Erdogan a Putin mali v Istanbule rokovať "medzi štyrmi očami", podľa správy agentúry TASS sa však v prípade potreby mohli do rokovaní zapojiť aj príslušní ministri z delegácií oboch krajín. Stretnutie využili aj na spustenie plynovodu Turecký prúd, slúžiaceho na dodávky ruského plynu do Turecka a Európy cez Čierne more.