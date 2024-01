Erdogan a Raísí sa zhodli na potrebe zabrániť nárastu konfliktu v Gaze

Ankara 24. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu uviedol, že sa so svojím iránskym náprotivkom Ebráhímom Raísím zhodli na potrebe zabrániť rozšíreniu vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas na celý región Blízkeho východu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Zhodli sme sa, že je dôležité, vyhýbať sa krokom, ktoré by ešte viac ohrozili bezpečnosť a stabilitu nášho regiónu," povedal Erdogan na spoločnej tlačovej konferencii v Ankare. S Raísím sa podľa jeho slov tiež zhodujú na potrebe posilniť boj proti terorizmu.



Raísí uviedol, že je pre všetky krajiny dôležité prerušiť obchodnú výmenu s Izraelom. Iránsky prezident tým podľa AFP pripomínal, že Turecko takéto kroky rázne odmieta.



Turecko a Irán v stredu tiež podpísali 10 dohôd a memoránd o porozumení, ktoré majú posilniť obchodnú výmenu medzi týmito krajinami.



Cieľom Raísího cesty bolo pôvodne riešenie ťažkostí medzi Iránom a Tureckom. Návšteva však bola dvakrát posunutá z dôvodu vystupňovania vojny v Pásme Gazy a bombového útoku v Iráne zo začiatku januára, ku ktorému sa prihlásila militantná organizácia Islamský štát (IS).



Británia a Spojené štáty začiatkom týždňa podnikli nálety voči jemenským povstalcom húsíom, ktorých podporuje Irán, pripomína AFP. Ide o reakciu na útoky húsíov na obchodné lode v Červenom mori.



AFP dodáva, že iránsky prezident vo svojich vyjadreniach húsíov priamo nespomenul. Teherán však predtým uviedol, že húsíovia majú právo brániť lodiam, aby sa dostali do Izraela, čo však nemá priamy vplyv na konanie týchto povstalcov.



Irán je na čele tzv. osi odporu - voľnej koalície, ktorej súčasťou je hnutie Hamas a šiitske skupiny v regióne -, ktoré vojensky vystupujú proti Izraelu a jeho západným spojencom.



Turecko podporuje riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi na úrovni dvoch štátov a ostro kritizuje Izrael za jeho útoky v Pásme Gazy, píše Reuters. Takisto žiada okamžité prímerie a podporuje právne kroky voči Izraelu za páchanie genocídy, dodáva táto agentúra.