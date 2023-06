Erdogan a Stoltenberg hovorili o Rusku i členstve Švédska v NATO

Ankara 26. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg spolu hovorili o nedávnom vývoji situácie v Rusku i o možnom členstve Švédska v NATO. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a webovej stránky agentúry Anadolu.



Ukončenie napätej situácie v Rusku podľa nich zabránilo výskytu neodvrátiteľných humanitárnych tragédií na Ukrajine.



Erdogan prístup Turecka v členstvu Švédska do NATO označil za konštruktívny. Švédsko však podľa neho musí zastaviť protesty podporovateľov Strany kurdských pracujúcich (PKK) v Štokholme, aby dostalo od Turecka zelenú v úsilí vstúpiť do NATO.



Zmenu v zákone o terorizme vo Švédsku označil turecký prezident za bezvýznamnú v úsilí vyhovieť požiadavkám Ankary, pretože podporovatelia PKK v krajine uskutočňujú protesty.



PKK je v Turecku zakázaná a je na teroristickom zozname EÚ i Spojených štátov. Erdogan opakovane Švédsko obvinil, že poskytuje útočisko "teroristom", predovšetkým členom PKK.



Švédsko prijalo zákon, ktorý kriminalizuje členstvo v teroristických organizáciách. To bola jedna z podmienok Ankary, aby vstup tejto škandinávskej krajiny do NATO odobrila.