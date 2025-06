Erdogan: Ak príde Putin, Trump sa zúčastní na rokovaniach o Ukrajine

Haag/Ankara 26. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Rayyip Erdogan vo štvrtok vyhlásil, že mu americký prezident Donald Trump na summite NATO povedal, že by sa zúčastnil na potenciálnych mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom, pokiaľ by s účasťou súhlasi aj ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.



„(Trump) povedal, že ak ruský prezident Vladimir Putin príde do Istanbulu alebo Ankary s cieľom nájsť riešenie, príde potom aj on,“ citovala kancelária tureckého prezidenta Erdoganove slová novinárom počas spiatočného letu zo summitu NATO.



„Naším cieľom je usporiadať v našej krajine summit popredných predstaviteľov a dosiahnuť dlho očakávaný mier. Budeme udržiavať potrebné kontakty a s Božou pomocou sa toto stretnutie uskutoční čo najskôr,“ dodal.



Erdogan sa s americkým lídrom stretol na summite Severoatlantickej aliancie v holandskom Haagu prvýkrát od začiatku druhého Trumpovho funkčného obdobia v úrade prezidenta.