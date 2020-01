Erdogan: Arabské štáty sa podporou Trumpovho mieru dopúšťajú zrady

Ankara 31. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil v piatok podporu mierového plánu pre Blízky východ amerického prezidenta Donalda Trumpa zo strany niektorých arabských krajín za "zradu". Informovala o tom agentúra AFP.



"Niektoré arabské štáty, ktoré podporujú tento plán, sa dopúšťajú zrady voči Jeruzalemu, ako aj voči vlastným ľuďom a najmä voči celému ľudstvu," vyhlásil turecký líder v parlamente pred poslancami svojej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Erdogan, zbožný moslim a podporovateľ Palestínčanov, špecificky poukázal na Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Jordánsko.



"Hlavne ty, Saudská Arábia, si ticho. Kedy prelomíš svoje mlčanie? A pozrite sa na Ammán, Bahrajn a Abú Zabí, sú takí istí. Hanbite sa, hanbite sa!" vyhlásil Erdogan.



Ešte vo štvrtok turecký líder v súvislosti s Tumpovým plánom zdôraznil, že Jeruzalem "nie je na predaj". "Hovoria tomu 'dohoda storočia'. Čo je to za dohodu? Ide o plán okupácie. Jeruzalem je medzou, ktorú odmietame prekročiť," zdôraznil Erdogan.



Americký prezident v utorok vo Washingtone oznámil kľúčové body tzv. dohody storočia - plánu mierového urovnania palestínsko-izraelského konfliktu.



Osemdesiatstranový dokument predpokladá, že Jeruzalem zostane nerozdeleným hlavným mestom Izraela. Trump však zároveň povedal, že časti východného Jeruzalema ležiace za izraelskou bezpečnostnou bariérou by sa mohli stať hlavným mestom palestínskeho štátu.



V oblastiach, ktoré by sa mali stať súčasťou nového štátu, plán navrhuje pozastavenie rozvoja izraelských osád na štyri roky.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý bol pri Trumpovej prezentácii projektu, vyhlásil, že Spojené štáty uznajú izraelské osady na západnom brehu Jordánu - v Predjordánsku - ako súčasť Izraela. Izrael by si mal zároveň zachovať suverenitu nad údolím Jordánu. Palestínski utečenci nebudú mať právo vrátiť sa do Izraela.



Netanjahu dodal, že je prístupný rokovaniam s predstaviteľmi palestínskej samosprávy. Aby však navrhovaný palestínsky štát vznikol, musia Palestínčania najskôr uznať Izrael ako židovský štát.



Palestínsky vodca Abbás a predstavitelia radikálneho hnutia Hamas medzitým návrhy amerického prezidenta dôrazne odmietli.