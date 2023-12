Erdogan bude s Orbánom rokovať o vstupe Švédska do NATO

Budapešť 18. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok navštívi Budapešť pri príležitosti stého výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Tureckom a Maďarskom. S premiérom Viktorom Orbánom bude Erdogan určite hovoriť o ratifikácii vstupu Švédska do NATO, avšak o situácii v Pásme Gazy zrejme nie, zaznelo v komerčnom spravodajskom rozhlase InfoRádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Expert Národnej univerzity verejnej služby (NKE) Zoltán Egeresi v rozhovore pre InfoRádio pripomenul, že turecko-maďarské vzťahy sa zintenzívnili v uplynulých desiatich rokoch. Turecký prezident navštívil Maďarsko v auguste tohto roka, pričom spoločné stretnutia vlád a stretnutia na vysokej úrovni sa stali pravidelnými.



Egeresi podčiarkol, že Maďarsko sa v roku 2018 stalo pozorovateľským členom Organizácie turkických štátov, čím sa k už aj tak úzkym vzťahom pridali aj nové fóra.



V Budapešti zasadne teraz aj nedávno zriadená Rada pre strategickú spoluprácu a diskutovať sa podľa experta bude aj o aktuálnych politických témach, napríklad o otázke podpory vstupu Švédska do NATO, ktorú obe krajiny zatiaľ odkladajú.



K otázke postojov Maďarska a Turecka k situácii v Pásme Gazy Egeresi povedal, že Maďarsko sa – zdá sa – v podstate zaviazalo k podpore Izraelu, zatiaľ čo Erdoganova vláda sa tradične hlási k podpore Palestínčanov a kritizovaniu Izraela. "Strany sa v tejto otázke nezhodnú, ale pragmaticky sa objavia témy, o ktorých zmýšľajú podobne, a to v oblastiach ekonomiky, kultúry či energetiky," povedal analytik.



Takzvaná zmluva o priateľstve medzi Tureckom a Maďarskom má už sto rokov, čo je podľa Egeresiho dôležité aj preto, že to bola prvá medzinárodná zmluva, ktorú Turecko po svojom vzniku podpísalo.