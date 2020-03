Erdogan chce ponechať hranice otvorené, kým EÚ nenaplní požiadavky

Ankara 11. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v stredu zaviazal ponechať hranice pre utečencov otvorené až do chvíle, kým Európska únia nesplní turecké požiadavky. Informovala o tom agentúra AFP.



"V našich praktikách na hraniciach budeme pokračovať do chvíle, kým nebudú naplnené všetky turecké očakávania vrátane voľného pohybu, úpravy colnej únie a finančnej pomoci," povedal Erdogan v televíznom prejave.



Turecký prezident takisto prirovnal zaobchádzanie s utečencami na hraniciach zo strany Grécka k nacistom.



"Nie je žiadny rozdiel medzi tým, čo robili nacisti, a fotkami z gréckej hranice," vyhlásil. Po jeho vystúpení nasledovala montáž fotiek zrážok pohraničnej stráže a migrantov, ktorí sa snažili dostať do Grécka.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v utorok uviedol, že Turecko dúfa v dosiahnutie novej dohody s EÚ v otázke migrantov ešte pred ďalším summitom Únie, ktorý sa bude konať koncom marca v Bruseli.



"Ak túto dohodu dosiahneme do 26. marca, keď sa bude konať summit lídrov EÚ, dostane sa táto otázka na program stretnutia," povedal Čavušoglu.



V utorok 17. marca by do Istanbulu mali pricestovať lídri Nemecka a Francúzska s cieľom prerokovať situácia na hraniciach Turecka a Únie.



Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana minulý týždeň oznámila, že už nebude migrantom nachádzajúcim sa momentálne na území Turecka brániť, aby sa presúvali k hraniciam s Gréckom a Bulharskom, ktoré sú členskými krajinami EÚ.