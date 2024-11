Erdogan chce prehĺbiť spoluprácu s Moskvou najmä v oblasti obchodu

Moskva/Ankara 24. novembra (TASR) — Turecko má záujem o rozšírenie obchodovania s Ruskom. Počas nedeľňajšieho telefonického rozhovoru so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom to povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdoganvy, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a TASS.



"Prezident Erdogan vyhlásil, že jeho cieľom je zintenzívniť spoluprácu medzi Tureckom a Ruskom vo viacerých oblastiach, predovšetkým rozšíriť objem obchodu," uviedol úrad tureckého prezidenta.



O telefonáte informoval aj Kremeľ, podľa ktorého prezidenti v nadväznosti na stretnutie v Kazani z 23. októbra "diskutovali o naliehavých otázkach bilaterálnej agendy so zameraním sa na zlepšenie efektívnosti obchodnej a hospodárskej spolupráce".



Ruská agentúra TASS spresnila, že Putin a Erdogan diskutovali aj o viacerých medzinárodných otázkach.



Putin a Erdogan sa v októbri stretli na summite skupiny BRICS, ktorý sa konal v ruskom meste Kazaň. Zaoberali sa vtedy aj projektom na vytvorenie plynárenského uzla v Turecku.