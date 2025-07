Erdogan chce Putinovi a Trumpovi navrhnúť stretnutie v Istanbule

Ankara 25. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok uviedol, že má v úmysle vynaložiť úsilie na usporiadanie stretnutia medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Istanbule, aby prediskutovali urovnanie konfliktu na Ukrajine. Pokúsiť sa o to chce už možno tento týždeň počas telefonických rozhovorov s nimi. TASR o tom informuje podľa správy stanice BBC.



„Možno už tento týždeň budeme rokovať s Putinom a Trumpom o možnosti zorganizovať stretnutie lídrov v Istanbule. Budeme sa o to usilovať,“ povedal Erdogan novinárom, keď sa vyjadroval k výsledkom tretieho kola priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnilo v stredu v Turecku.



Tieto rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré trvali necelú hodinu, podľa BBC nepriniesli žiadne prelomové kroky. Strany sa v podstate dohodli iba na ďalšej výmene vojnových zajatcov - najmenej 1200 na každej strane - a diskutovali o návrate vysídlených civilistov.



Moskva okrem toho navrhla Kyjevu krátkodobé, 24- až 48-hodinové prestávky v bojoch s cieľom vyzdvihnúť zranených vojakov a telá padlých, ako aj vrátenie 3000 tiel padlých ukrajinských vojakov. Návrhy na humanitárne prestávky v bojoch by však podľa Kyjeva neboli skutočným prímerím. Naopak, Ukrajina vyjadrila pripravenosť pristúpiť na okamžité bezpodmienečné prímerie a súčasne navrhla Rusku stretnutie na úrovni prezidentov do konca augusta.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok označil za zjavne nepravdepodobné, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stretol s Putin do 30 dní. Takáto schôdzka sa podľa neho musí konať až po potrebných rokovaniach o urovnaní konfliktu, aby lídri iba podpísali príslušné dohody.