Erdogan chce s Rusmi postaviť v Turecku ďalšiu jadrovú elektráreň

Astana 13. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo štvrtok v Astane navrhol, že v spolupráci s Ruskom by mohli v Turecku vybudovať už druhú jadrovú elektráreň. Jednu v súčasnosti stavajú, jej otvorenie sa očakáva na budúci rok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Turecko sa odmieta pripojiť k sankciám západných krajín voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu a namiesto toho s ním v uplynulých mesiacoch podpísalo viacero dohôd, ktoré viedli z nárastu tureckého exportu do Ruska o viac než 100 percent, upozorňuje britský denník The Guardian.



Erdogan podľa agentúry AP vyjadril odhodlanie zabezpečiť "posilnenie a predĺženie" dohody umožňujúcej námorný vývoz obilia z Ukrajiny, ktorý v júli sprostredkovalo práve Turecko v spolupráci s OSN.



"Sme odhodlaní prepravovať ruské obilie a hnojivá cez Turecko do rozvojových krajín," uviedol Erdogan s tým, že Ankara spolu s Moskvou by spoločne určili cieľové destinácie dodávok.