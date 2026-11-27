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Erdogan dokončil ratifikáciu obrannej dohody z Mekky
Tri krajiny podpísali v auguste v Mekke spoločnú obrannú dohodu pre narastajúce obavy z eskalácie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Autor TASR
Ankara 27. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan formálne schválil dohodu o spoločnej obrane s Pakistanom a Saudskou Arábiou, čím Ankara dokončila ratifikáciu dokumentu. Vyplýva to z Úradného vestníka. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry Reuters.
Tri krajiny podpísali v auguste v Mekke spoločnú obrannú dohodu pre narastajúce obavy z eskalácie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ministri zahraničných vecí zmluvných strán sa počas piatka a soboty plánujú stretnúť v Islamabade.
Turecký parlament zmluvu ratifikoval 5. novembra. Podľa dohody predstavuje útok na jednu zo strán útok na všetky. Poslanec vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) minulý mesiac pre Reuters uviedol, že Turecko predloží parlamentu aj mandát, ktorý v rámci dohody umožní vyslanie vojakov do Saudskej Arábie. Tá je už niekoľko týždňov terčom útokov zo strany jemenských povstalcov húsíov podporovaných Iránom.
Turecko disponuje druhou najväčšou armádou v NATO. Saudská Arábia zas patrí medzi najväčších svetových vývozcov ropy, zatiaľ čo Pakistan je jedinou moslimskou krajinou s jadrovými zbraňami.
Tri krajiny podpísali v auguste v Mekke spoločnú obrannú dohodu pre narastajúce obavy z eskalácie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ministri zahraničných vecí zmluvných strán sa počas piatka a soboty plánujú stretnúť v Islamabade.
Turecký parlament zmluvu ratifikoval 5. novembra. Podľa dohody predstavuje útok na jednu zo strán útok na všetky. Poslanec vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) minulý mesiac pre Reuters uviedol, že Turecko predloží parlamentu aj mandát, ktorý v rámci dohody umožní vyslanie vojakov do Saudskej Arábie. Tá je už niekoľko týždňov terčom útokov zo strany jemenských povstalcov húsíov podporovaných Iránom.
Turecko disponuje druhou najväčšou armádou v NATO. Saudská Arábia zas patrí medzi najväčších svetových vývozcov ropy, zatiaľ čo Pakistan je jedinou moslimskou krajinou s jadrovými zbraňami.