Erdogan dorazil do Nachičevanu na schôdzku s prezidentom Azerbajdžanu

Istanbul/Baku 25. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dorazil v pondelok do azerbajdžanskej exklávy Nachičevan, aby sa stretol so svojim azerbajdžanským náprotivkom Ilhamamom Alijevom. Vyplýva to z videozáberov tureckých médií, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Exkláva je časť územia štátu, ktoré je úplne obklopené územím cudzieho štátu alebo štátov. Erdogan a Alijev sa tam stretnú len niekoľko dní po úspešnej azerbajdžanskej vojenskej operácie, počas ktorej Baku získalo kontrolu nad regiónom Náhorný Karabach, kde tvoria väčšinu obyvateľstva etnickí Arméni.



Stretnutie malo byť pôvodne venované výstavbe plynovodu, no prezidenti budú rokovať aj o Náhornom Karabachu a otvorení arménskeho koridoru Zangezur pre Azerbajdžancov.



Prípadná anexia tohto koridoru na území Arménska pri hraniciach s Iránom by pre Azerbajdžan znamenala územné prepojenie s Nachičevanom a tiež Tureckom. Podľa niektorých analytikov by Azerbajdžan mohol využiť svoju súčasnú vojenskú prevahu a začať bojové operácie aj v južnom Arménsku s cieľom prepojiť svoje územie s Nachičevanom.



Ankara i Baku už v júli naznačili, že sa plánujú viac usilovať o otvorenie tohto pozemného koridoru. Erdogan viackrát počas uplynulého týždňa podporil azerbajdžanskú armádu v boji proti separatistom v Náhornom Karabachu.