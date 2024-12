Erdogan dúfa v ukončenie nestability v Sýrii po 13 rokoch

Ankara 2. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyzval na ukončenie nestability v Sýrii a na dohodu o zastavení občianskej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Naším najväčším prianím je, aby sa zachovala územná celistvosť a národná jednota Sýrie, a aby sa 13 rokov trvajúca nestabilita skončila konsenzom v súlade s legitímnymi požiadavkami sýrskeho ľudu," povedal turecký líder. "Už dlho upozorňujeme na možnosť, že špirála násilia na Blízkom východe môže zasiahnuť Sýriu. Nedávne udalosti potvrdili, že Turecko malo pravdu," dodal Erdogan.



Turecký prezident povedal, že jeho krajina pozorne sleduje udalosti "v súvislosti s vlastnými prioritami národnej bezpečnosti" a podnikne potrebné kroky, "aby zabránilo akémukoľvek konaniu, ktoré by ich mohlo poškodiť".



Sýrski povstalci spustili ofenzívu proti vládnej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Režim prezidenta Bašára Asada v nedeľu podľa pozorovateľov stratil kontrolu nad druhým najväčším sýrskym mestom Aleppo.



Turecko má so Sýriou spoločnú hranicu a od roku 2016 jeho sily a ich spojenci kontrolujú územie na severe Sýrie. Ich cieľom je spacifikovať kurdských bojovníkov, ktorých obviňujú z útokov v Turecku.



V Sýrii v roku 2011 vypukla občianska vojna, v dôsledku ktorej do Turecka utieklo približne 3,2 milióna Sýrčanov. Po začiatku vojny boli prerušené diplomatické vzťahy medzi Ankarou a Damaskom. Erdogan sa však od novembra 2022 usiluje o zblíženie so sýrskym prezidentom Asadom.