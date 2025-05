Erdogan dúfa, že Rusko a Ukrajina nepremárnia novú príležitosť na mier

Istanbul 12. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok po telefonáte s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským povedal, že Kyjevu a Moskve sa naskytla nová príležitosť uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Obe strany konfliktu vyzval, aby nepremárnili nedávne kontakty a túto príležitosť využili. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Turecko by mohlo vo štvrtok 15. mája v Istanbule hostiť priame rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré navrhol šéf Kremľa Vladimir Putin. Zelenskyj vyjadril ochotu sa s Putinom osobne stretnúť, no len za predpokladu, že Rusko bude súhlasiť s návrhom na 30-dňové prímerie. Moskva sa k účasti Putina zatiaľ nevyjadrila.



„Chcel by som zopakovať, že sme pripravení prispieť k týmto stretnutiam a radi ich budeme hostiť,“ povedal Erdogan po telefonáte so Zelenským. „Nedávnymi kontaktmi sa otvorila nová príležitosť. Dúfame, že táto príležitosť nebude premárnená,“ dodal. S ruským prezidentom podľa agentúry TASS hovoril už v nedeľu.



Cestu do Istanbulu a možnú účasť na rusko-ukrajinských rokovaniach podľa svojich slov zvažuje aj americký prezident Donald Trump, ktorý bude v tom čase na návšteve regiónu, kde navštívi Spojené arabské emiráty, Saudskú Arábiu i Katar. Na rozhovory do Turecka pôjde, ak usúdi, že v nich bude možné dosiahnuť pokrok. Trump si taktiež myslí, že Rusko pristúpi na návrh 30-dňového prímeria, s ktorým prišla Ukrajina a jej európski spojenci.



Zelenskyj aj v pondelok na sieti X potvrdil, že Ukrajina je pripravená na priame rozhovory s Putinom. Takisto by ocenil, keby bol prítomný aj Trump, a dúfa, že ruská strana sa stretnutiu nevyhne. „Prezident Erdogan skutočne môže byť hostiteľom stretnutia na najvyššej úrovni. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú,“ napísala ukrajinská hlava štátu.



Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan predtým vyzval Rusko a Ukrajinu, aby čo najskôr začali rokovať o prímerí. Ozrejmil, že situácia je momentálne v slepej uličke, pretože Ukrajina chce najprv prímerie a potom rozhovory, zatiaľ čo Rusko požaduje najprv rozhovory a až následne prímerie. Je však presvedčený, že stranám sa aj napriek ich rozdielnym pozíciám podarí v najbližších dňoch dosiahnuť kompromis.