Erdogan hovoril s Putinom o situácii na Ukrajine

Istanbul 17. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hovoril vo štvrtok so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom o najnovšom vývoji v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou a o humanitárnej situácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Erdogan v telefonickom rozhovore podľa AP uviedol, že niektoré záležitosti by sa dali vyriešiť prostredníctvom stretnutia medzi Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Turecký líder opätovne ponúkol Istanbul alebo Ankaru ako miesto týchto rokovaní, píše AP s odvolaním sa na vyhlásenie úradu tureckého prezidenta.



Erdogan takisto vyjadril presvedčenie, že pretrvávajúce prímerie "by otvorilo cestu k dlhodobému riešeniu", a zdôraznil dôležitosť diplomacie.



Humanitárne koridory by podľa jeho slov mali fungovať účinne obomi smermi.