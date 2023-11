Erdogan: Izrael sa musí za zločiny v Gaze zodpovedať pred súdom

Ankara 28. novembra (TASR) - Izrael by sa mal podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zodpovedať za svoje vojnové zločiny v Pásme Gazy pred medzinárodným súdom. Erdogan to povedal v utorkovom telefonickom rozhovore s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniom Guterresom. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Počas telefonátu prezident Erdogan povedal, že Izrael aj naďalej nehanebne pošliapava medzinárodné, vojnové a humanitárne právo... Za svoje zločiny sa musí zodpovedať pred medzinárodným súdom," uviedla kancelária tureckého prezidenta po telefonáte. Dodala, že Erdogan a Guterres tiež diskutovali o "očakávaniach medzinárodného spoločenstva v súvislosti s nezákonnými útokmi Izraela", o dodávkach humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, aj o úsilí dosiahnuť trvalý mier v oblasti.



Erdogan a Guterres sa v stredu zúčastnia na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. Kancelária tureckého prezidenta zároveň uviedla, že účastníkom rokovania bude aj turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, člen takzvanej kontaktnej skupiny moslimských krajín, ktorá vedie rozhovory o situácii v Pásme Gazy so západnými predstaviteľmi.



Erdogan nazval palestínske militantné hnutie Hamas po útoku na Izrael 7. októbra "oslobodzovacou skupinou". Tento útok si vtedy vyžiadal viac než 1200 obetí, ďalších vyše 240 ľudí militanti zavliekli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Spojené štáty a Európska únia klasifikujú Hamas ako teroristickú organizáciu.



Turecký prezident kritizuje Izrael za viac než 15.000 obetí, ktoré si podľa gazského ministerstva zdravotníctva vedeného Hamasom vyžiadali odvetné útoky Izraela na túto palestínsku enklávu. Erdogan tiež prerušil styky s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a vyhlásil, že pre Turecko "už nie je partnerom".