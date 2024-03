Erdogan: Izraelskí osadníci sú veľkou prekážkou pre mier

Ankara 6. marca (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok povedal, že izraelskí osadníci patria k hlavným prekážkam vyriešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. Vyjadril sa po stretnutí s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Jednou z najväčších prekážok riešenia sú činy uchvatiteľov zvaných osadníci, ktorí vtrhli na územie, ktoré patrilo Palestínčanom, a ukradli ho," vyhlásil Erdogan na spoločnej tlačovej konferencii v Ankare.



Erdogan tiež vyzval na neobmedzený prístup do mešity al-Aksá v Jeruzaleme počas islamského pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa tento rok začne 10. alebo 11. marca.



"Požiadavky radikálnych izraelských politikov na obmedzenie vstupu moslimov... sú úplne absurdné," povedal turecký líder s tým, že následky takéhoto kroku by boli vážne.



Izrael v utorok oznámil, že v priebehu prvého týždňa ramadánu umožní vstup do mešity al-Aksá rovnakému počtu moslimských veriacich ako v predošlých rokoch, pričom bude situáciu posudzovať každý týždeň.



Ramadánové modlitby v mešite al-Aksá každoročne vykonávajú desaťtisíce moslimov. Mešita sa nachádza v komplexe Chrámovej hory, posvätnom mieste pre židov i moslimov.



Izrael od októbra minulého roka vedie vojenskú operáciu v palestínskom Pásme Gazy, ktorou reagoval na rozsiahly krvavý útok hnutia Hamas.