Erdogan je presvedčený, že USA a Rusko nepoužijú jadrové zbrane

Ankara 17. novembra (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok povedal, že Spojené štáty ani Rusko nemajú v úmysle použiť jadrové zbrane. Podľa jeho slov ho o tom informovali po americko-ruských rozhovoroch, ktoré sa tento týždeň konali v Ankare. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Podľa informácií, ktoré som dostal od môjho šéfa spravodajských služieb, jedna ani druhá strana v súčasnosti nepoužije jadrové zbrane," uviedol Erdogan pred novinármi v Indonézii, kde sa zúčastnil na summite skupiny G20.



Vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou dosiahli najhoršiu úroveň za celé desaťročia po tom, ako Rusko vo februári napadlo Ukrajinu. Obavy z eskalácie podnecujú aj hrozby použitia jadrových zbraní v tejto vojne zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina.



Riaditeľ ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin a riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns sa v pondelok neohlásene stretli v Ankare, aby rokovali o nukleárnych hrozbách Moskvy a Američanoch zadržiavaných v Rusku, uviedol neskôr Biely dom.



Erdogan vo štvrtok povedal, že predstavitelia USA a Ruska by sa mali stretávať častejšie v pravidelnom dialógu. Použitie jadrových zbraní "by mohlo viesť k novej svetovej vojne, nedovoľme, aby sa to stalo", doplnil.