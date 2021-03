Erdogan kritizoval Bidena za výroky na adresu Vladimira Putina

Istanbul 19. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok kritizoval amerického prezidenta Joea Bidena za jeho výrok, v ktorom pripustil, že ruského prezidenta Vladimira Putina možno považovať za "zabijaka". Informovala o tom agentúra AFP.



"Komentár pána Bidena o Putinovi nie je hodný hlavy štátu," povedal turecký prezident. Zároveň pochválil Putina za jeho "inteligentnú a elegantnú odpoveď".



Biden v rozhovore pre televíziu ABC odvysielanom v stredu na otázku moderátora, či Biden považuje Putina, ktorý je obviňovaný z tvrdých zákrokov voči svojim oponentom, za "zabijaka", odpovedal "áno". V rozhovore tiež pohrozil Putinovi, že ponesie následky za údajné zasahovanie do amerických prezidentských volieb, ktoré sa konali vlani v novembri.



Tieto Bidenove slová okamžite vyvolali búrlivú reakciu Ruska, ktoré v stredu, po Bidenovom rozhovore pre ABC, povolalo svojho veľvyslanca v USA do Moskvy na "naliehavé konzultácie o budúcnosti vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom".



Podľa agentúry AFP piatkové vyjadrenie Erdogana odráža aktuálne napätie v americko-tureckých vzťahoch, ktoré medzi oboma krajinami panuje od Bidenovho nástupu do Bieleho domu, v ktorom v januári nahradil Donalda Trumpa.



Washington a Ankara majú už vyše roka vážne spory z viacerých dôvodov. Washington nesúhlasí s aktivitami Turecka v Sýrii a s jeho krokmi v konflikte medzi Arménskom a Azerbajdžanom či vo východnom Stredomorí. USA už predtým kvôli nákupu S-400 vylúčili Turecko z vývoja "neviditeľnej" stíhačky F-35 a zo súvisiaceho výcvikového programu.