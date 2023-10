Erdogan kritizoval USA za presun lietadlovej lode bližšie k Izraelu

Ankara 10. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan kritizoval v utorok Spojené štáty za presun lietadlovej lode USS Gerald R. Ford bližšie k Izraelu. Tvrdí, že to môže viesť k vážnemu "masakru" v pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.



"Čo bude lietadlová loď USA robiť blízko Izraela, prečo prichádza? Čo lode okolo nej a lietadlá na nej budú robiť? Zaútočia na Gazu a okolie a podniknú kroky k zásadným masakrom," povedal Erdogan v Ankare na tlačovej konferencii po boku rakúskeho kancelára Karla Nehammera.



Americký minister obrany Lloyd Austin v nedeľu v reakcii na masívny útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael povedal, že Spojené štáty presunú svoju lietadlovú loď USS Gerald R. Ford sprevádzanú krížnikmi a torpédoborcami do východnej časti Stredozemného mora.



Nemenovaný zdroj agentúry AP v utorok potvrdil, že loď už priplávala do oblasti, z ktorej je v prípade potreby schopná poskytnúť Izraelu vzdušnú podporu.



Erdogan tiež kritizoval blokádu pásma Gazy zo strany Izraela a povedal, že prerušenie dodávok vody a elektriny do Gazy je porušením ľudských práv Palestínčanov. Zopakoval, že je pripravený zhostiť sa úlohy sprostredkovateľa medzi Izraelom a Palestínčanmi v snahe o zabezpečenie mieru.