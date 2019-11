Erdogan kritizoval vyjadrenia Macrona o NATO

Istanbul 29. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok reagoval na kritické tvrdenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona týkajúce sa Severoatlantickej aliancie, ktorá podľa neho zažíva stav "mozgovej smrti". Tú podľa Erdogana naopak zažíva samotný Macron, píše agentúra AFP.



"Hovorím k francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a poviem to aj v NATO. Po prvé, dajte si vyšetriť svoju vlastnú mozgovú smrť. Takého tvrdenia sú vhodné len pre ľudí ako ste vy, ktorí sa nachádzajú v stave mozgovej smrti," povedal Erdogan počas prejavu odvysielaného v televízii. Macronovi vyčítal, že "vie ako sa predvádzať", ale "nevie ani poriadne platiť (príspevky) do NATO".



Turecký prezident Macrona označil za neskúseného politika. Podľa jeho slov vôbec nevie, čo je to boj proti teroru. Z tohto dôvodu sa vo Francúzsku rozmohlo hnutie žltých viest, dodal Erdogan.



Erdogan už predtým označil výroky francúzskeho prezidenta Macrona o NATO, ktoré povedal tento mesiac pre týždenník The Economist, za neprijateľné. Macron sa v rozhovore posťažoval na nedostatočnú koordináciu medzi Európou a Spojenými štátmi v rámci NATO a na jednostranné agresívne kroky v Sýrii podnikané Tureckom ako kľúčovým členom aliancie.



NATO je podľa Macrona oslabované najnovšou operáciou Turecka proti kurdským milíciám v severnej Sýrii, proti ktorej sa dôrazne postavili niektorí členovia NATO ako Francúzsko, a tiež slabým nadšením amerického prezidenta Donalda Trumpa pre túto vojenskú alianciu.